Юрисконсульт на все 100. Самые лучшие вакансии этой недели в Архангельской области

ИА RUSNORD с помощью hh.ru выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой высокой заработной платой Архангельской области:
Заместитель регионального директора по продажам медицинского оборудования - https://bit.ly/31pjG7I (от 100 000 до 140 000 руб. на руки)
Заместитель директора по дорожному строительству - https://bit.ly/3ie04te (от 100 000 руб. на руки)
Юрисконсульт - https://bit.ly/2BOe9gi (от 100 000 руб. на руки)
Менеджер проектов - https://bit.ly/2VJBneT (от 80 000 до 120 000 руб. на руки)
Врач скорой медицинской помощи - https://bit.ly/2VsUv0y (от 83 670 руб. до вычета НДФЛ)