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Юрисконсульт на все 100. Самые лучшие вакансии этой недели в Архангельской области

 

ИА RUSNORD с помощью hh.ru выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой высокой заработной платой Архангельской области: 

Заместитель регионального директора по продажам медицинского оборудования - https://bit.ly/31pjG7I (от 100 000 до 140 000 руб. на руки)

Заместитель директора по дорожному строительству - https://bit.ly/3ie04te (от 100 000 руб. на руки)

Юрисконсульт - https://bit.ly/2BOe9gi (от 100 000 руб. на руки)

Менеджер проектов - https://bit.ly/2VJBneT (от 80 000 до 120 000 руб. на руки)

Врач скорой медицинской помощи - https://bit.ly/2VsUv0y (от 83 670 руб. до вычета НДФЛ)

 

30 июнь 11:41 | : Экономика

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