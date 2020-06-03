Мнение: Повышение налога на богатых адеквантная мера

Основатель сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob Алексей Захаров высказал мнение об увеличении НДФЛ до 15% для людей, чьи годовые доходы превышают 5 млн рублей.
По его словам, идею с повышением налога для высокодоходных слоев населения следует считать адекватной мерой.
«Само по себе повышение налога не является проблемой — прогрессивная шкала налогообложения существует во многих государствах. При этом надо сказать, что у нас налоги на самом деле совсем не низкие. НДФЛ был 13 процентов, а теперь 15% для высокооплачиваемых сотрудников. Налоговая нагрузка в России — одна из самых высоких в мире», — отметил Захаров в интервью Федеральному агентству новостей.
При этом он обратил внимание на очевидное упущение варианта с фиксированным уровнем дохода как барьером между разным уровнем налога.
«Имея в виду цифру 5 миллионов, мы привязываемся к показателю, который не совсем верный. Потому что есть инфляция. Соответственно, через какое-то время все больше людей будут попадать в эту категорию «5 миллионов». С одной стороны, это хорошо. Но, с другой, если рубль вдруг упадет, допустим, в несколько раз, то и самые бедные тоже рискуют оказаться «внутри» этого налога», — подчеркнул основатель SuperJob.
В то же время гораздо разумнее было бы использовать альтернативный показатель дохода, в зависимости от которого уровень налога бы менялся.
«Есть такой показатель как МРОТ, который у нас регулярно пересматривается. Если бы мы мерой отсечения по этому налогу поставили сколько-то там десятков или сотен МРОТ, то автоматически изменилась бы — выросла или, может быть, даже упала — вот эта планка налога. Все равно же придется возвращаться к пересмотру цифры. А зачем, если можно это все сразу автоматизировать? Изменился через год МРОТ, и у нас автоматически изменилась планка. А если не изменился, то все осталось по-прежнему», — сказал Захаров.