Все о капремонте в Северодвинске: Диалог с депутатами

О капитальном ремонте МКД в Северодвинске – прошедшем, настоящем и будущем – шла речь у директора Фонда капремонта Архангельской области Александра Бараева с депутатами из комитета по вопросам ЖКХ регионального парламента.
Встреча прошла по инициативе депутатов – часть из них в комитете работают недавно, трое из четырех пришедших – сами жители Северодвинска.
В «общий котел» Фонда по Северодвинску, включено 1080 многоквартирных домов, которые подлежат капремонту до 2043 года. Прядка 15% из них в том или ином формате отремонтированы – там проведены виды работ согласно их очередности в регпрограмме. Все работы по МКД выполняются согласно прогнозной собираемости по каждому. Так, среднестатистический пятиэтажный дом путем взносов за капремонт за весь период программы способен насобирать на своем счету средства на ремонт кровли и инженерных систем. Редко – еще и на фасад. Но путем дополнительного взноса, который принимается решением общего собрания собственников, можно осилить и этот вид работ.
Для кого-то из депутатов стало открытием, что собственники МКД, находящегося в «котле», при активности и заинтересованности могут решать очень многие проблемы по своему дому именно через допвзнос. Между тем, такая практика становится все более популярной в городах и районах Архангельской области.
В КП-2020 по Северодвинску запланирован капремонт 20 домов по основному перечню – в них планируется выполнить 137 видов работ. Еще 57 МКД – в резервном списке, здесь в плане выполнение 174 видов работ. Это и инженерные системы, и кровли, и фасады. В настоящее время в реализации находятся все объекты основного перечня, МКД по резервному перечню законтрактованы на половину.
Уже идет работа с МО и управляющими компаниями по актуализации программы капремонта на 2021/2022 годы. Примерно к 1 июля Фонд будет выставлять на торги объекты этих лет. По их результатам будет понятно, какая часть денежных средств остается в резерве, и сколько домов можно будет запланировать в капремонт на эту сумму, чтобы перенести дома из резервного перечня в основной.
Самые «горячие» вопросы встречи, помимо цифр в домах, видах работ и рублях:
«Когда в программу капремонта попадают сложные объекты, в том числе сталинки, мы принимаем решение о разработке специальных проектных решений, каждое из которых проходит аккредитацию в Госэкспертизе, - говорит Александр Бараев. – Мы исходим из того, что, если у МО, УК и собственников есть опасения по поводу трещин по стенам или фундаменту, - надо подключать специалистов. На текущий момент по всем таким объектам было проведено шурфирование, взяты анализы грунта под «подошвами». Все показало, что фундаменты держат нагрузку. Но в Северодвинске есть и другие каменные дома того же периода – на деревянных сваях. Есть опасение, что их может ждать такая же судьба, что и деревянные дома. Но, повторюсь, по каждому дому нужно делать экспертизу. Сейчас мы ждем заключения по такому дому на ул.Советской,9».
Ситуация с протекающими кровлями давно беспокоит руководство МО «Город Северодвинск». Однако в программе этого года капремонта кровель не так много – и если принимать решение о включении из резервного перечня в основной именно кровель, то, считает директор Фонд, нужно сосредоточиться на мягких. Поскольку они сложнее в эксплуатации и текущем ремонте для УК, чем скатные шиферные.
Согласно Федеральному Закону 190-ФЗ, с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается. Это актуально для моногородов Архангельской области – Северодвинска, Новодвинска и Мирного.
Поясним: при открытой системе теплоноситель используется как на цели отопления, так и на цели горячего водоснабжения. То есть горячая вода в отопительных приборах и кранах на кухне и в ванной – одно и то же. Закрытая система предполагает, что теплоноситель циркулирует по замкнутому контуру, расходуя тепловую энергию только на отопление. Горячее водоснабжение при этом осуществляется путем нагрева холодной воды этим же теплоносителем, но уже посредством теплообменника.
Что это дает? В первую очередь, снижение расхода тепла на отопление и ГВС за счет перевода на качественно-количественное регулирование температуры теплоносителя в соответствии с температурным графиком. Во-вторых, снижение внутренней коррозии трубопроводов и темпов износа оборудования тепловых станций и котельных. В-третьих, улучшение качества теплоснабжения потребителей, исчезновение «перетопов» во время положительных температур наружного воздуха в отопительный период. В-четвертых, снижение объемов работ по химводоподготовке подпиточной воды и, соответственно, затрат. И, в конечном итоге, снижение аварийности систем теплоснабжения.
В 2020 году в план капремонта по Северодвинску включен ряд тепловых узлов – более десятка их запланированы для проектирования. Однако сегодня возникает вопрос – надо ли их реализовывать? С одной стороны, мы должны выполнять ФЗ – о сроках переноса его действия или отмене никто не оповещал. С другой – в данном муниципальном образовании было бы правильнее ремонтировать системы теплоснабжения и горячего водоснабжения по старой схеме. Потому что новая схема автоматически влечет за собой полную модернизацию системы водоподготовки, которую МО своими средствами не потянет.
Решение должно приниматься на уровне МО: работаем ли мы по ФЗ или отстаиваем позицию, что для Северодвинска реализация этого закона неприменима. И здесь депутаты городского и областного уровня могут поднять этот вопрос сначала на региональном, затем – на федеральном уровне.
Простой пример. Депутат Александр Микляев привез с собой на встречу кусок ржавой трубы, чтобы показать, какой она стала через год эксплуатации с новым тепловым узлом. Вода, которая подается в качестве теплоносителя в Северодвинске, не соответствует нормативу для этих целей – с трубами такое происходит при нагреве ее до 60-80 градусов. В ней – повышенное содержание кислорода. Такая вода подходит для питья, но не подходит для подогрева.
В Архангельске вода другая – здесь трубы не ржавеют через год эксплуатации. Это – еще один аргумент в пользу того, что либо надо заниматься водоподготовкой по-другому, либо пытаться внести изменения в закон в отношении своего МО.
«Все ли подрядчики хорошо работают и качественные ли материалы они используют», - вопрос от депутатов директору Фонда в завершении встречи.
«За пять лет система капремонта в Архангельской области обрела определенный пул подрядных организаций, которые работают с нами не первый год и работают успешно, - ответил Александр Бараев. – За последние два года по СМР мы расстались с двумя организациями, а всего по СМР с нами работают порядка 40 подрядных организаций – все не первый год, и все имеют соответствующую квалификацию. Но надо понимать, что большинству подрядчиков не под силу содержать штат работников, как это было в строительных трестах времен СССР. Поэтому все они привлекают бригады, которые специализируются на тех или иных видах работ».
Что касается материалов, применяемых при капремонте, то, по словам директора Фонда, он не припомнит ситуаций, когда на них были нарекания: «Мы используем в сметных расчетах те материалы, которые есть на рынке, и следим, чтобы они приобретались у проверенных поставщиков».
Подводя итог встречи депутаты комитета по ЖКХ Архангельского областного Собрания депутатов Александр Микляев, Владимир Кулаков, Михаил Токмаков и Леонид Таскаев отметили, что им очень понравился такой формат общения. Как заметил Александр Микляев, «даже больше, чем на заседании комитета – здесь мы можем задать больше вопросов и получить более развернутые ответы». В свою очередь Александр Бараев пригласил коллег к постоянному диалогу: «Наши двери всегда открыты для вас».