Фонд капремонта Архангельской области: Еще раз про... небрежность

Это вторая публикация из цикла «Доверяем, но проверяем» - о работе наших подрядчиков, осуществляющих обследование деревянных домов. И, как и предыдущая, она о том, что не всегда даже после таких серьезных исследований плановый отдел Фонда капремонта может увидеть реальную ситуацию по объекту. Как следствие – «сюрприз» и для подрядчика, приступившего к ремонтным работам, и для Фонда, в сметах которого оказывается ряд неучтенных моментов. Что зачастую выливается в приличную сумму и увеличение сроков выполнения из-за согласования или даже проведения дополнительной конкурсной процедуры на выполнение неучтенных объемов работ.
В частности, такая ситуация сложилась по одному из объектов в Холмогорском районе – 19-ти квартирному деревянному дому в селе Емецк на ул.Горончаровского,65. Обследование здесь проводили эксперты из города Архангельска, работающие с Фондом уже несколько лет.
Глава муниципального образования «Емецкое» Надежда САВВИНА и ее коллеги из МО «Холмогорское» приложили немало усилий, чтобы включить этот дом, запланированный на капремонт в 2043 году, в краткосрочный план на 2020-2022 гг.
«Мы понимаем, что этот дом не доживет до 2043 года, его еще раньше придется признавать аварийным. А сегодня его еще можно спасти, проведя капитальный ремонт, - говорит Надежда Владимировна. - Поэтому мы подготовили все документы, чтобы включить его в краткосрочную программу. Работали и с Фондом, и с районом, провели внеплановую инвентаризацию, по новой оформили все документы, вызвали представителя БТИ, вместе с ним посмотрели состояние дома, его техпаспорт. Есть четкое понимание: если дом в ближайшее время не отремонтируем капитально, сделать это потом будет уже невозможно. И мы понимаем, какая у нас здесь проблема с жильем, с переселением из аварийки – людям просто будет негде дальше жить. Поэтому мы сделали все, чтобы включить этот дом в капремонт».
Забегая вперед, скажем: глава поселения лично беседовала со всеми жильцами, убеждала не препятствовать рабочим в допуске в их квартиры: при капремонте фундамента жильцам первых этажей придется пережить вскрытие полов, чтобы поменять под их квартирами венцы и сваи. Зато дальше в этом доме будет можно нормально жить еще долгие годы – и это важный аргумент для людей, живущих на селе.
Дом, который изначально служил интернатом для ребят Емецкой школы, приезжавших сюда на учебу из деревень, – весьма интересный с точки зрения того, как он был построен. В экспертном заключении фигурирует словосочетание «кустарным способом» - очевидно, так оно и было. За этот аргумент говорит расположение свай, их странная обкладка или – в некоторых местах – докладка кирпичами, городки, ряд свай идут «в никуда» - то есть мимо венцов. Дом длинный – одна его часть достаточно высокая, и под домом можно стоять практически полный рост, другая же часть дома фактически лежит на земле, и там при ремонте не обойтись без захода в квартиры.
Бригада подрядной организации ООО «Константа» выполнила расшивку цоколя – и тут же натолкнулась на тот факт, что объемы и виды работ по смете сильно «не бьются» с тем, что есть в реальности. Для оценки ситуации на место выехали инженер отдела контроля Фонда Вячеслав СТУЖУК, курирующий объект, и инженер планового отдела Екатерина РОМАНОВА, составлявшая сметный расчет на основании предоставленных ей данных. Сначала – поквартирный обход вместе с главой МО и представителем подрядчика, и дальше – под дом: смотреть, снимать, вымерять, считать.
«Произвести на данном объекте полную замену свай по существующей схеме, как это указано в заключении эксперта, невозможно, - говорит Екатерина Романова. – Визуально видно, что большая часть свай не попадает под венец, поэтому необходимо устройство консолей, которые не обозначены в экспертном заключении. И это – достаточно серьезное изменение сметного расчета. Кроме того, в заключении ничего не говорится о том, что в низком месте здания прогнили от трех до пяти рядов венцов – все они подлежат замене».
Есть и еще такие вроде бы незначительные «недочеты», о которых экспертом не сказано, но которые значительны для производителей работ. В частности, речь идет о работе с заходом в квартиры, - в то время, как эксперт указывает, что «дом высокий». Из чего мы делаем вывод, что рабочие будут выполнять свое дело исключительно под домом, однако в реальности – нужны дополнительные ресурсы, как финансовые, так и временные.
Пока плановый отдел Фонда считает новую смету, ООО «Константа» продолжает работу на объекте.
«Сейчас мы вскрыли цоколь, будем копать канаву - осушать грунты под домом. Подъезда для трактора здесь нет – нужно копать вручную. Но в этом есть плюс – когда копаешь руками, нет опасности повредить коммуникации, которые проходят под домом, это быстрее и легче контролировать, - говорит представитель подрядной организации, мастер участка Михаил ДЕНИСОВ. – Потом приступим к смене венцов – будем менять все гнилые, кирпичи вокруг старых свай - уберем, обкопаем сваи, на старые закрепимся на хомуты. Выполним устройство консолей, так как большая часть свай не попадает под венцы. И дальше – полы. Здесь все по стандарту – балки пола, черный пол, пароизоляция, утеплитель, гидролизоляция, сверху доски настила. Сколько заменим свай - пока не скажу, все по факту. Будем копать – и будем смотреть: вы видите под домом - непонятные стульчики рядом стоят – то ли есть там свая, то ли нет. Интересный дом… сложный, но он у нас не первый такой. Пострашнее дома видали! Сделаем! Глаза боятся, а руки делают!»
P.S. Для главы сельского поселения Надежды Саввиной отремонтировать дом на Горончаровского,65 – это еще и успешно реализовать проект «комфортной городской среды» в Емецке. Ее муниципальное образование включилось в программу с первых дней – и уже многое удалось: в центре села появилась спортивная площадка, а сейчас заканчивается устройство Парка Победы и установка обелиска героям Великой Отечественной войны.
«Мы стараемся привести в порядок не только общественные, но и дворовые территории, - говорит Надежда Владимировна. – У нас уже проведено межевание земельных участков – определено, что перед домом на Горончаровского, 65 будет установлена детская площадка, устроены дорожки для катания на роликовых коньках и Аллея выпускников, поскольку на этом месте было старое здание Емецкой школы. Этот дом находится в самом центре села, здесь много детей, и мы решили, что для таких целей это место подойдет как нельзя кстати. Мы хотим, чтобы люди здесь не просто жили, но, чтобы и вся окружающая среда создавала комфорт и радость».