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Олег Черненко: «Надо защищать права жильцов, а не чиновников»

Вице-спикер АрхГорДумы Олег Черненко высказал свое «фе» в отношении передачи социального недостроя из городской собственности в областную:

- На предстоящей майской сессии депутаты рассмотрят проект передачи жилых помещений в 6-м микрорайоне Архангельска из государственной собственности Архангельской области в собственность города. Напомню, что дома строятся по федеральной программе областным госзаказчиком, а затем город их принимает. Примечательно, что социальные дома еще не достроены, и депутатам снова предлагают наступить на старые грабли и выбрать заранее ошибочный, но уже проторенный путь - принять то, что еще реально не существует.

Речь идет о недостроях домов на пр. Московском, 55/5 (300 квартир) и на ул. Карпогорской (108 квартир). Если следовать букве закона, то данные помещения администрация может принять только после ввода домов в эксплуатацию, а до этого момента еще далеко. Первый планируется ввести в эксплуатацию в августе 2020-го, второй - в октябре.

Весь 2019 год ко мне обращались десятки людей с жалобами на халтурное строительство социального жилья в 6-м микрорайоне Майской Горки, принятого городом без нареканий в конце 2017-го в недостроенном виде. "Счастливыми" гражданами, переселенными из ветхого и аварийного жилья, сразу после новоселий были обнаружены многочисленные дефекты внутри домов и квартир. Ну, а благоустройство придомовой территории и вовсе было произведено спустя время. Крыши и швы протекают, фасады облезли, трещины на весь дом - а подрядчиков к тому времени и след простыл.

Приходилось через Администрацию города, ГУКС, прокуратуру восстанавливать права собственников на качественное жилье. Совместными усилиями устраняли недостатки жилья по гарантийным обязательствам. В 2019-м вместе с жильцами мы добились наконец качественной покраски фасадов зданий, но еще множество изъянов до сих пор остаются неустраненными.

То есть "каша до конца не расхлебана", а сейчас муниципалитет снова вынуждают принять из рук области недостроенные дома. Хотя город должен брать на баланс только введенные в эксплуатацию жилье, а не стройки. Не станет ли это обстоятельство для него очередным «ящиком Пандоры»?

Намерен на сессии убеждать коллег не повторять ошибок, не принимать дома в муниципальную казну и возвращаться к вопросу только после завершения всех работ. Нужно защищать права будущих жильцов, а не чиновников.

16 май 10:56 | : Экономика

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