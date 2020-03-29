Программа капремонта в Архангельской области выполнена на 43%

А с учетом работ по резервному перечню – на все 50%!
Напомним, что всего в основной перечень регпрограммы, которую Фонд капремонта Архангельской области реализует в 2020 году, включено 738 видов работ в 240 многоквартирных домах на сумму 1 191,3 млн. рублей.
На текущую дату проторговано - 548 видов работ (74%) на 462,1 млн. рублей; завершено - 314 видов работ (43%) на 202,8 млн. рублей. Оплачено за выполненные работы - 114,9 млн. рублей.
По видам работ основного перечня:
ХРОНИКИ КАПРЕМОНТА
Архангельск: На ул.Чкалова,8 отремонтирован фундамент деревянного дома
Проведена промежуточная приемка, подрядчику предстоит зашить цоколь, выполнить покрасочные работы и благоустройство территории.
Подрядчиком ООО «Деком» произведена стопроцентная замена свай в количестве 123 штук путём наращивания со стыком в полдерева, также произведена полная замена окладного и одного рядового венца. Заменена часть цокольного перекрытия в подъездах и квартирах, давших доступ к проведению работ. Производился ремонт козырьков подъездов без перестройки и ремонт крылец.
На данный момент осталось произвести зашивку цоколя, окраску полов в подъездах, цоколя и части фасада, а также выполнить благоустройство территории.
Акт промежуточной приёмки подписан всеми представителями, которые явились на комиссию.
Архангельск: Дом на Шабалина,29 получил новую крышу
Приемка работ состоялась 13 мая. Выявлены небольшие замечания, которые подрядчик – ООО «Стройпроект плюс» - должен устранить до 18 мая.
Дом на ул.Шабалина,29 – объект из программы капремонта 2019 года. Однако он поздно ушел в торги – был проторгован в ноябре, и только в декабре передан в работу. А в январе 2020-го подрядчик не смог приступить к работе из-за погодных условий – Архангельск заваливало снегом. Тем не менее, работы после «открытия» крыши выполнены в сжатые сроки и с хорошим качеством.
На 100% заменено шиферное покрытие крыши на площади 900 м2, частично – стропила и мауэрлат, полностью сделана новая обрешетка.
Котлас: На ул.Советской,10 выполнен капитальный ремонт крыши
Работы на объекте выполнялись подрядной организацией ООО ППФ «Стройимпульс» в период с 17.01.2020 по 12.05.2020. В ходе капитального ремонта крыши полностью заменено шиферное покрытие кровли и обрешетка.
Контроль качества осуществляла подрядная организация ООО «Альтернатива-СЕРВИС.
12 мая 2020 года была организована рабочая комиссия по приемке выполненных работ по капитальному ремонту крыши на ул. Советская, д.10. В состав комиссии вошли представители Фонда капремонта Архангельской области», подрядной организации, муниципального образования «Котлас». По результатам работы комиссии подписан акт приёмки выполненных работ.
Мирный: В двух домах отремонтированы инженерные системы
Капремонтом внутридомовых инженерных систем водоотведения, холодного и горячего водоснабжения в домах на ул.Ленина,67 и ул.Ломоносова, 10 занималась подрядная организация ООО «Отдел-Трест».
По оценке специалистов отдела контроля Фонда капремонта Архангельской области и организации строительного контроля «Золотой ключ», работы выполнены быстро и с хорошим качеством.
Отметим, что в этих домах капремонт на системах инженерного обеспечения не закончится. Здесь ведутся работы по ремонту кровли, а после окончания отопительного сезона специалисты приступят к обновлению внутридомовой системы теплоснабжения.
Виноградовский район: В Березнике отремонтирован фундамент дома на ул.П.Виноградова,180
Работы по капитальному ремонту фундамента выполняла подрядная организация ООО СК «Константа». Отметим, что перед проведением капремонта было проведено экспертное обследование, по результатам которого было вынесено решение о ремонтопригодности.
Бригада выполнила весь объем работ за 37 календарных дней вместо 90, положенных по договору.
Выполнен ремонт оголовков свай, произведена заменена окладного и рядового венцов, а также венцов под крыльцами, замена полов в двух квартирах и всех подъездах, сделано устройство цоколя и подъездных групп.
Недовольство собственников вызвало качество установленных подъездных дверей, однако данный инцидент подрядчиком будет решен – для дома заказаны новые двери. Через неделю они будут установлены.