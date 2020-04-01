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Северодвинская «Звездочка» и питерский «Рубин» пытаются обанкротить дальневосточную «Звезду»

На 2 июня назначено заседание Приморского арбитражного суда по иску АО «Центр судостроения «Звёздочка» (Северодвинск) к АО «Дальневосточный завод «Звезда», специализирующееся на ремонте подводных лодок и выпуске комплектующих деталей для субмарин современных классов.

Сумма иска - 76 421 409,25 рубля и касается срывов сроков выполнения ранее заключенных договоров между предприятиями. Иск подан еще в начале января текущего года.

Одновременно к «Звезде» имеет претензии АО «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» (Санкт-Петербург) на гораздо большую сумму – 1 706 104 554,57 рубля. Заседание по этому иску состоится 28 мая.

Впрочем, наблюдатели не склонны верить в то, что означенные деньги когда-нибудь упадут на счета подателей исков. Ведь по сути государство судится с самим собой… как-нибудь договорятся.

 

29 апрель 11:40 | : Экономика / Скандалы

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