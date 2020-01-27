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Не зарасти в карантин мусором. «ЭкоИнтегратор» объяснил, как правильно утилизировать отходы

Продолжается продленный Президентом России период нерабочих дней. По статистике, в дни, когда жители находятся дома, объемы твердых коммунальных отходов существенно возрастают.

Вместе с тем, Региональный оператор по обращению с ТКО в Архангельской области обращается к гражданам с просьбой соблюдать простые правила обращения с ТКО - это поможет и водителям мусоровозов оперативно вывозить ТКО с площадок, и содержать городские дворы в чистоте и порядке. 

Основным правилом является компактность. По возможности весь мусор необходимо складывать максимально компактно, помещать его непосредственно в контейнеры, а не рядом с ними. Это позволит обеспечить чистоту на контейнерной площадке. Помните, что перевозчики Регионального оператора несут ответственность за ТКО с момента погрузки контейнера в мусоровоз. Те отходы, которые расположены рядом с контейнером, просто не попадут в мусоровоз. А оставшись на земле, они станут легкой добычей для собак - они растащат мусор по вашему двору - и это уже станет проблемой для дворника, обслуживающего ваш дом.

Из-за роста заболеваний ОРВИ и в целях профилактики коронавирусной инфекции представители регионального оператора просят принять повышенные меры предосторожности при обращении с использованными защитными масками, салфетками, медицинскими перчатками, флаконами от антисептиков. Как отмечают вирусологи, коронавирус длительное время остается активным на различных поверхностях. Сюда относятся также пластиковые бутылки, упаковка, жестяные банки и прочие отходы.

Если маску и перчатки для профилактики носил здоровый человек, не контактировавший с заразившимися людьми, то эти отходы можно отнести к твердым коммунальным. Обращаться с ними можно, как с обычным мусором, но в период роста инфекционных заболеваний их лучше поместить в два полиэтиленовых пакета, каждый из которых нужно крепко завязать. Герметично закрытый пакет можно поместить в ведро, а затем вместе с остальным мусором – в контейнер для ТКО. Это позволит обеспечить безопасную погрузку, транспортировку и захоронение отходов.

Медицинские маски и перчатки врачей и медработников, работающих с больными людьми, утилизируют как медицинские отходы. В обычный контейнер такие отходы попадать не должны.

 

Напоминаем, что Региональный оператор по обращению с ТКО в Архангельской области не останавливает свою работу, как предприятие коммунальной сферы, ведущее непрерывную деятельность. Несмотря на нерабочую неделю и принятие мер по противодействию распространения нового коронавируса, вывоз ТКО приостанавливаться не будет.

 (на фото: это неправильно!)

06 апрель 17:58 | : Экономика

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