Есть лишняя жилплощадь? Администрация Архангельска объявляет аукцион по покупке квартир для сирот

Электронные аукционы объявлены на приобретение однокомнатных квартир, расположенных в панельных, кирпичных или монолитных домах в следующих округах:
- Варавино-Фактория (исключая ул. Силикатчиков), окончательная подача заявок до 01.04.2020 до 9:00; до 02.04.2020 до 9:00;
- Майская горка (исключая о. Краснофлотский), окончательная подача заявок до 30.03.2020 09:00; до 06.04.2020 до 9:00; до 10.04.2020 до 9:00; до 13.04.2020 до 9:00;
- Соломбальский округ (исключая островные территории), окончательная подача заявок до 03.04.2020 до 9:00, до 06.04.2020 до 9:00; до 07.04.2020 до 9:00;
- Исакогорский и Цигломенский округа (исключая район Лахтинское шоссе), окончательная подача заявок до 06.04.2020 до 9:00; до 07.04.2020 до 9:00.
Общая площадь однокомнатных квартир должна быть не менее 15 кв. м.
Вся информация о проведении конкурентных способов, перечню документов и условиям проведения конкурентных способов на приобретение жилых помещений размещается на Официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок Российской Федерации www.zakupki.gov.ru (заказчик – управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации МО «Город Архангельск»).
Контактные лица: Белова Наталья Валентиновна 607-530, Севастьянова Ульяна Евгеньевна 607-527, Степанчук Екатерина Сергеевна 607-521 г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д.5, этаж 3, каб. 319.
(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)