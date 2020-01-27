"Аквилон Инвест": Следите за строительством вашего дома в режиме реального времени!

На сайтах строящихся в Архангельске жилых комплексов «River Park», «Искра Park» и «ART.line», подключена онлайн-трансляция хода строительства.
В настоящее время на стройплощадке ЖК «River Park» выполнено погружение 70% свай, установлен башенный кран. На ЖК «Искра Park» ведется кирпичная кладка стен 1-го этажа. На ЖК «ART.line» завершена заливка ростверков и начата установка фундаментных стеновых блоков.
Своими глазами увидеть, какие работы ведутся на объекте можно в любое время на сайтах ЖК «River Park» - riverpark29.ru, ЖК «Искра Park» - iskrapark29.ru, ЖК «ART.line» - artline29.ru.
ЖК «River Park» возводится на набережной Северной Двины в районе ул. Урицкого. Впервые в Архангельске проект современного жилого комплекса бизнес-лайт– и комфорт-класса площадью 34,5 тыс. кв. м выполнил финский архитектор Юкка Тикканен. Холдинг «Аквилон Инвест» привлек известного европейского градостроителя, сделав ставку на авторскую скандинавскую архитектурную концепцию, традиционное финское качество и европейский уровень комфорта. Жилой комплекс состоит 5-ти секций высотой в 7, 10 и 11 этажей. Всего в нем спроектировано 403 квартиры разнообразной панировки, от студий до евро-четырехкомнатных. Из их окон будет открываться живописный вид на Северную Двину и Михайло-Архангельский кафедральный собор. Жилой комплекс располагает собственным подземным паркингом, куда жильцы смогут спускаться на лифте непосредственно из подъездов. Также предусмотрены места для гостевых автостоянок по периметру участка и площадка для раздельного сбора отходов. Благоустройство территории площадью 6 тыс. кв. м планируется выполнить по проекту агентства ландшафтной архитектуры и дизайна «Нескучный сад» из Санкт-Петербурга. Напомним, что строительство ЖК «River Park» ведется на участке, приобретенном холдингом «Аквилон Инвест» по городской программе развития застроенных территорий. За счет холдинга было выполнено расселение и разборка расположенных здесь 4-х аварийных деревянных домов, жители получили квартиры или денежную компенсацию. Завершение строительства ЖК «River Park» запланировано на 4-й квартал 2022 года.
ЖК «Искра Park» общей площадью 13,6 тыс. кв. м возводится холдингом «Аквилон Инвест» в Архангельске на перекрестке пр. Троицкий и ул. Комсомольская. В 10-этажном двухсекционном доме спроектировано 167 квартир разнообразной панировки, от студий площадью до евро-трехкомнатных. Жилой комплекс располагает собственным подземным паркингом на 30 машиномест, там же расположены 34 кладовые. Строительство жилого комплекса на месте к/т «Искра» осуществляется в границах отведенного земельного участка и не затрагивает действующие рекреационные зоны - сквер и детскую площадку на ул. Комсомольская. Напомним, что по итогам встреч с неравнодушными жителями района холдинг «Аквилон Инвест» объявил открытый конкурс на разработку лучшей концепции данного общедоступного общественного пространства под девизом «Дизайн для лучшего будущего». Проект благоустройства сквера будет реализован за счет средств застройщика. Завершение строительства ЖК «Искра Park» запланировано на 4-й квартал 2021 года.
ЖК «Art Line» класса бизнес-лайт общей площадью 13,2 тыс. кв. м возводится на пр. Ломоносова между ул. Серафимовича и ул. Володарского. Особенностью будет его «артистическое» наполнение. Дизайнерская отделка парадных и холлов выполняется в разных художественных стилях, в лифтах будет звучать классическая музыка, во дворе дома планируется установить арт-скульптуру, а также разработать проект оригинального арт-забора. На первом этаже комплекса разместится Детский клуб, оборудованный как арт-студия. Здесь для маленьких жильцов будут созданы все условия для творчества и развития. Всего в новом жилом комплексе спроектировано 162 квартиры разнообразной панировки, от студий до евро-трехкомнатных. Помещения общественно-делового назначения расположены на 1-м этаже, их входные группы сделаны отдельно от парадных. В подземном этаже размещается паркинг и кладовые, доступ к которым обеспечивается на лифте без выхода на улицу. На придомовой территории выполняется комплексное благоустройство, с установкой скульптурной композиции. Завершить строительство планируется в 4-м квартале 2021 года. Участок для строительства ЖК «Art Line» приобретен в рамках совместного с Правительством Архангельской области инвестиционного проекта по восстановлению прав граждан пострадавших от недобросовестных действий застройщиков. Холдинг «Аквилон Инвест» выплатил обманутым дольщикам денежную компенсацию в размере 15,4 млн. рублей. Развитие данной локации планируется продолжать: аналогичным образом холдингом «Аквилон Инвест» приобретен участок на пересечении ул. Володарского и пр. Ломоносова, обманутым дольщикам выплачено 17,1 млн. рублей. Здесь будет построен еще один дом, а в последующем оба жилых комплекса объединит общая благоустроенная территория.
Напомним, что холдинг «Аквилон Инвест» в столице Поморья и Северодвинске строит 15 жилых комплексов общей площадью около 230 тыс. кв. м. В настоящее время холдинг «Аквилон Инвест» прорабатывает ряд новых проектов в Архангельске, связанных с комплексным освоением территорий, в том числе и застроенных ветхим деревянным жилфондом. В Северодвинске ведется работа по масштабному инвестиционному проекту, который предусматривает строительство общедоступного парка на берегу озера Театральное, нового детсада, передаваемого муниципалитету, и до 50 тыс. кв. м современного жилья.