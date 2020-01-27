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Фонд капремонта приостанавливает очный прием граждан

Согласовываясь с соответствующим Указом губернатора Архангельской области, а также с мерами по противодействию распространения в регионе пандемии коронавируса, руководители Фонда капремонта сообщают о временном прекращении приема граждан в офисе организации.

Тем не менее, текущая работа продолжается… и не только на ремонтируемых объектах.

Задать вопросы и получить всю необходимую информацию горожане могут по телефону «горячей линии» фонда – 45-71-21, через сервис «подать обращение» на сайте или почтой по адресу: 163002, г. Архангельск, ул. Урицкого, д.1 оф.402.

 

25 март 12:19 | : Экономика

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