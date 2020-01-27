«Закрыто на карантин!». В Архангельской области запретили подледную рыбалку

Этот пункт не вошел в соответствующий Указ главы региона Игоря Орлова. Типичная «инициатива на местах. Рассказывает «Регион 29»:
- Борьбой с распространением коронавирусной инфекции объяснила закрытие для посетителей доступа к берегу Белого мора директор национального парка «Онежское Поморье» Елена Шатковская. Унская губа, традиционное место зимнего и весеннего лова, для любителей рыбалки будет закрыто на месяц: с 1 по 30 апреля. По мнению представителей парка, рыбалка не является «делом первой необходимости», а значит, поморы вполне смогут этот месяц обойтись и без неё.
По счастливому (если к таким событиям применимо это слово) случаю, карантин Белого моря совпал с датами освобождения акватории ото льда — в этом году метеорологи ждут этих процессов в более ранние, чем обычно, сроки.
Впрочем, наблюдатели сомневаются, согласятся ли асфальтопоморы с формулировкой «смогут месяц обойтись»…