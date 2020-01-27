Директора поднялись в цене. Лучшие вакансии по Архангельской области этой недели

ИА RUSNORD с помощью ресурса HeadHunter выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой большой заработной платой в Архангельской области:
Директор HR-департамента - https://bit.ly/2wA3Pq3 (от 180 000 руб. на руки)
Исполнительный директор - https://bit.ly/2WEhKWA (от 150 000 руб. на руки)
Директор департамента рекламы и маркетинга - https://bit.ly/2QEZ1X3 (от 150 000 руб. на руки)
Территориальный менеджер - https://bit.ly/39hY0dX (до 150 000 руб. на руки)
(кадр из к/ф «Директор», 1969 г.)