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Куда архангелогородцам путь заказан? К вопросу о получении компенсации

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в мире Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)  информирует российских туристов о том, что не рекомендованы к посещению в связи с режимом угрозы безопасности следующие страны: Китай, Италия, Иран, Республика Корея.

Как сообщила начальник отдела по внешним связям и туризму Елена Бубнович, в администрацию Архангельск поступают обращения от горожан, которые просят разъяснить, что им надо делать при отказе от туров за границу.

- В связи с напряженной ситуацией в мире, вызванной распространением коронавируса, люди вынуждены возвращать купленные ранее туры. Поэтому важно знать, что можно предпринять в таком случае для возврата своих денег, - отметила Елена Бубнович.

На сайте Ростуризма опубликованы возможные решения для туристов и туроператоров на основании законодательства Российской Федерации о туристской деятельности: замена направления на другие направления, перенос сроков совершения путешествия и т.д.

Кроме того, на сайте Ростуризма опубликована информация о порядке возврата денежных средств за туристский продукт:

1) в случае путешествия в страну, где действует режим угрозы безопасности туристов, турист вправе потребовать расторжения договора о реализации туристского продукта и возврата суммы в размере стоимости туристского продукта (до начала путешествия) (ст. 14 Закона № 132-ФЗ);

2) в случае путешествия в страну, в отношении которой не введен режим угрозы безопасности туристов, турист вправе потребовать расторжения договора о реализации туристского продукта, в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых исходили стороны при заключении договора. К существенным изменениям обстоятельств относится, в том числе, невозможность совершения туристом поездки по независящим от него обстоятельствам (ст. 10 Закона № 132-ФЗ).

При этом необходимо иметь в виду, что в таком случае турист возмещает туроператору фактически понесенные им расходы, если иное не предусмотрено законом или договором.

С подробной информацией для туристов можно ознакомиться на сайте Ростуризма.

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)

18 март 12:29 | : Экономика

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