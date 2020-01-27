Куда архангелогородцам путь заказан? К вопросу о получении компенсации

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в мире Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) информирует российских туристов о том, что не рекомендованы к посещению в связи с режимом угрозы безопасности следующие страны: Китай, Италия, Иран, Республика Корея.
Как сообщила начальник отдела по внешним связям и туризму Елена Бубнович, в администрацию Архангельск поступают обращения от горожан, которые просят разъяснить, что им надо делать при отказе от туров за границу.
- В связи с напряженной ситуацией в мире, вызванной распространением коронавируса, люди вынуждены возвращать купленные ранее туры. Поэтому важно знать, что можно предпринять в таком случае для возврата своих денег, - отметила Елена Бубнович.
На сайте Ростуризма опубликованы возможные решения для туристов и туроператоров на основании законодательства Российской Федерации о туристской деятельности: замена направления на другие направления, перенос сроков совершения путешествия и т.д.
Кроме того, на сайте Ростуризма опубликована информация о порядке возврата денежных средств за туристский продукт:
1) в случае путешествия в страну, где действует режим угрозы безопасности туристов, турист вправе потребовать расторжения договора о реализации туристского продукта и возврата суммы в размере стоимости туристского продукта (до начала путешествия) (ст. 14 Закона № 132-ФЗ);
2) в случае путешествия в страну, в отношении которой не введен режим угрозы безопасности туристов, турист вправе потребовать расторжения договора о реализации туристского продукта, в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых исходили стороны при заключении договора. К существенным изменениям обстоятельств относится, в том числе, невозможность совершения туристом поездки по независящим от него обстоятельствам (ст. 10 Закона № 132-ФЗ).
При этом необходимо иметь в виду, что в таком случае турист возмещает туроператору фактически понесенные им расходы, если иное не предусмотрено законом или договором.
С подробной информацией для туристов можно ознакомиться на сайте Ростуризма.
(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)