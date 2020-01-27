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Директор по персоналу в Архангельске - всезнайка на 125 000

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, директор по персоналу в Архангельске получает в среднем 125 000 рублей в месяц, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать на заработок до 195 000 рублей, а в Санкт-Петербурге, в среднем – 179 000 рублей в месяц.

В других крупных городах средний размер заработной платы данного специалиста составляет: в Новосибирске  - 137 000 рублей, в Екатеринбурге – 150 000 рублей, во Владивостоке – 166 000 рублей, в Ростове-на-Дону – 140 000 рублей, в Челябинске – 133 000 рублей, в Омске – 123 000 рублей в месяц. В соседних городах ситуация следующая: в Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 121 000 рублей, в Сыктывкаре 131 000 рублей и в Петрозаводске -  127 000 рублей в месяц.

Директор по персоналу должен знать:
— трудовое законодательство Российской Федерации;
— законодательство и нормативные акты по вопросам выполняемой работы;
— современные концепции управления персоналом;
— миссию и стратегию развития компании, ее цели и задачи;
— структуру компании, штатную расстановку кадров, потребности в персонале;
— основы технологии производства;
— структуру управления предприятием;
— новейшие тенденции и технологии в области подбора и адаптации персонала;
— формы оплаты труда, принципы разработки систем мотивации персонала;
— современные принципы и технологии построения системы компенсаций в организации;
— современные принципы построения компенсационных пакетов;
— методы оценки и аттестации сотрудников;
— формы и методы обучения и повышения квалификации и развития персонала;
— методы планирования и ротации персонала, формирования и развития кадрового резерва;
— особенности документооборота в организации и основы кадрового делопроизводства;
— порядок разработки локальных нормативных актов;
— порядок составления отчетности по движению кадров;
— методы обработки информации с применением современных технических средств;
— основы рыночной экономики, предпринимательства и ведения бизнеса;
— основы организации производства;
— основы менеджмента и маркетинга;
— основы психологии и социологии труда;
— этику делового общения;
— правила и нормы охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности, производственной гигиены и санитарии.

13 март 08:07 | : Экономика

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