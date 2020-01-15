ОПЕК обвалил нефть, а заодно и рубль. Ждем подорожания бензина

Как стало известно еще вчера, страны, входящие в ОПЕК, так и не смогли договориться о сокращении добычи «черного золота» для поддержания приемлемых цен за баррель.
Эффект не замедлил сказаться на мировом финансовом рынке. По состоянию на 07:30 мск 9 марта 2020 года, Brent подешевела на 29% до $31,5 за баррель. На закрытии торгов ее цена составляла $45,54 за баррель. При открытии торгов 9 марта баррель нефти Brent подешевел на $14, потеряв в цене 31%. Цена барреля нефти WTI составляет $27,5. Его стоимость упала на 32%.
Аналитики нефтяного рынка утверждают, что это крупнейший обвал с 1991 года, когда началась война в Персидском заливе.
Вслед за нефтью полетел и рубль (что неудивительно для экономики, ориентированной на торговлю природными ресурсами). С утра на Forex доллар торгуют по 72.5 руб., евро – по 82.4 руб. Московская валютная биржа объявила выходной.
В связи с устоявшейся традицией и вопреки логике наблюдатели ожидают резкого скачка цен на бензин на российских АЗС.