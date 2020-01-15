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Архангельск может стать центром мировой науки?

Об этом помечтал заместитель министра по делам Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков во время своего делового визита в столицу Поморья.

Положительный фактор с его точки зрения – наличие развитой научно-образовательной базы.

Крутиков: «Архангельск де-факто — центр образования в Арктике, здесь находится единственный федеральный университет в Арктической зоне. На мой взгляд, шансы очень велики на то, что правительство примет решение создать центр мирового уровня именно здесь».

По мнению федерального чиновника, залогом этому станут новые цели и задачи, поставленные перед преподавательским коллективом САФУ. «Мы относимся к САФУ как к полноценному институту развития Арктической зоны Российской Федерации, который будет реализовывать государственную политику в Арктике. САФУ, как единственный федеральный университет в Арктической зоне, имеет принципиальное значение. Очень важно, чтобы та программа развития вуза, которая сегодня разрабатывается, стала механизмом реализации новой арктической стратегии страны».

Наблюдатели осторожно интересуются, в курсе ли замминистра финансового положения САФУ. Где то течет, то отваливается, то не выплачивается. Непрезентабельно для мирового научного центра…  

(на фото: состояние потолков в одном из корпусов САФУ)

06 март 11:06 | : Экономика

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