«Алвиз» попал на 150 тысяч

Нет, «наше всё» проверяющие Роспотребнадзора не тронули.
Под их санкции попала рабочая столовая Архангельского ликеро-водочного завода.
Нарушения заключались в неправильном хранении пищевой продукции — не соблюдался температурный режим хранения для сухого молока и пшеничной муки.
Руководство знакового предприятия пытались оспорить вердикт «надзирателей» в суде, но их доводы были признаны несостоятельными.
Знатоки искренне надеются, что финансовые неприятности не отразятся на цене конечного продукта.