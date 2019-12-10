Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

«Алвиз» попал на 150 тысяч

Нет, «наше всё» проверяющие Роспотребнадзора не тронули.

Под их санкции попала рабочая столовая Архангельского ликеро-водочного завода.

Нарушения заключались в неправильном хранении пищевой продукции — не соблюдался температурный режим хранения для сухого молока и пшеничной муки.

Руководство знакового предприятия пытались оспорить вердикт «надзирателей» в суде, но их доводы были признаны несостоятельными.

Знатоки искренне надеются, что финансовые неприятности не отразятся на цене конечного продукта.

03 март 13:24 | : Экономика / Скандалы

Главные новости


Пух коромыслом: На Вайгач прилетает главный по КМНС в России Григорий Ледков
И в школу не пойдем! Дорогая Конституция, или Зачем юбилей В.И. Ленина сделали выходным днем?
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Март 2020 (24)
Февраль 2020 (230)
Январь 2020 (226)
Декабрь 2019 (265)
Ноябрь 2019 (256)
Октябрь 2019 (292)

Деньги


все материалы
«    Март 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20