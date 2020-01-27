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Глава Фонда ЖКХ: программам капремонта нужно софинансирование из федерального бюджета

Федеральное софинансирование необходимо для эффективной реализации региональных программ капитального ремонта многоквартирных домов, которые в настоящий момент реализуются за счет собранных собственниками жилья взносов. Средств граждан недостаточно для проведения качественного капремонта, сообщил журналистам в четверг генеральный директор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин.

"Тех средств, которые собирают граждане, для серьезного капремонта, будем откровенны, сегодня не хватает. Люди ждут пять, десять, двадцать лет, когда будет сделан капремонт. Поэтому, конечно, нужны новые формы софинансирования, скорее всего, нужно будет обращаться к федеральному бюджету", - сказал Цицин после совещания руководства фонда с региональными властями в Томской области.

Как ранее сообщали ТАСС в пресс-службе Фонда содействия реформирования ЖКХ, темпы проведения капитального ремонта многоквартирных домов во многих регионах не соответствуют долгосрочным программам и ожиданиям жильцов. В пресс-службе подчеркнули, что особо остро стоит вопрос относительно домов, находящихся "в ограниченно работоспособном состоянии", но не признанных аварийными и подлежащими сносу, капитальный ремонт в которых является экономически неоправданным.

Система региональных программ капитального ремонта была запущена в 2014 году для снижения уровня износа жилья и сокращения количества аварийных домов. В программы в регионах включены около 734 тыс. многоквартирных домов общей площадью 2,6 млрд кв. м, в них проживает 63% населения страны. Основным источником финансирования работ являются взносы собственников помещений, которые оплачивают капитальный ремонт по установленным в своих регионах тарифам.

27 февраль 14:43 | : Экономика

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