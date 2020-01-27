Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

"Хотим, как в Англии". Половина россиян против трудовой иммиграции

Власти Великобритании решили закрыть границу для неквалифицированных рабочих из зарубежных стран и пускать в королевство на заработки лишь высококвалифицированных специалистов. Исследовательский центр сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал у россиян, хотели бы они, чтобы власти РФ приняли аналогичные меры по ограничению трудовой миграции.

52% опрошенных согласны с тем, что на российский рынок труда нужно пускать только высококвалифицированных специалистов. 24% россиян считают, что рынок труда нельзя закрывать.

Более критично на тему неквалифицированных трудовых мигрантов высказываются мужчины, чем женщины: за ограничения высказались 58% и 45% соответственно. Более возрастные респонденты чаще высказываются за закрытие рынка труда: за ограничения выступает 36% респондентов до 24 лет, 50% россиян от 25 до 34 лет, 54% – среди опрошенных в возрасте между 35 и 44 годами включительно, а респонденты от 45 лет – 60% .

Основатель SuperJob Алексей Захаров прокомментировал ситуацию вокруг неквалифицированных мигрантов на отечественном рынке труда.

«Абсолютно все развитые страны идут по одному и тому же пути: закрывают границы для неквалифицированной рабочей силы и поощряют развитие тех отраслей и такого типа занятости, которые подразумевают высокую квалификацию и выкую производительность труда. Некачественная укладка гигантского количества квадратных метров плитки вручную и строительство муравейников за МКАДом к таковым совсем не относится. Равно как и ручной труд в сельском хозяйстве. И мы придем к тем же решениям. Проблема назрела и перезрела уже более 10 лет назад», – заявил Захаров.

Это не первый случай, когда сервис SuperJob поднимает проблему трудовых мигрантов в России и обилия на рынке неквалифицированной рабочей силы из ближнего зарубежья. В 2012 году Захаров обращался с открытым письмом к Президенту России Владимиру Путину. В нем основатель SuperJob отмечал, в частности, что политика, проводимая в области кадров, приведет к тому, что к 2020 году будет создано дополнительно 25 млн рабочих мест для низкоквалифицированных мигрантов вдобавок к уже имевшимся на тот момент 10-15 млн.

21 февраль 08:03 | : Экономика

Главные новости


Архангельск: Почему не надо бояться дизайн-кода и Тёму Лебедева
"За хайпом и болтовней забыли о людях". Михаил Завьялов об итогах сессии областного Собрания
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Февраль 2020 (167)
Январь 2020 (226)
Декабрь 2019 (265)
Ноябрь 2019 (256)
Октябрь 2019 (292)
Сентябрь 2019 (269)

Деньги


все материалы
«    Февраль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20