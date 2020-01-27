Идея передать архангельскую «Рыбку» под крылышко САФУ провалилась. Впереди ликвидация?

На это пожаловался начальник Архангельского морского рыбопромышленного техникума Олег Заболотский в интервью изданию «Би-порт». Сам он уже подал заявление об уходе по собственному желанию.
Заболотский: «Я принял решение уйти, заявление на увольнение по собственному желанию написано. Передо мной была поставлены конкретные задачи – антикризисное управление и передача техникума от МГТУ к САФУ. К сожалению, по независящим от меня причинам, передача не состоялась – процесс передачи затянулся из-за проволочек в Минобразования. И не известно состоится ли она вообще».
Официальной причиной случившегося Заболотский называет отсутствие у Северного Арктического Федерального университета аккредитации по специальностям, которые есть в АМРТ. При этом часть наблюдателей считает, что САФУ с его проблемами экономического характера было не потянуть дополнительное обременение – у АМРТ проблем не меньше.
Судя по всему, архангельскую «рыбку» ожидает ликвидация, об этом говорят сразу несколько источников. Пока же Заболотскому ищут замену, новый начальник может быть, как из Архангельска, так и из Мурманска. Сам Заболотский в прошлом тоже мурманчанин, до техникума занимал должность советника архангельского замгубернатора по инфраструктурному развитию и начальника управления по рыбному хозяйству.
К слову, отношение к Заболотскому внутри АМРТ далеко неоднозначное. В январе 2020 года часть сотрудников написали письмо ректору Мурманского государственного технического университета с требование отстранить его от руководства учебным заведением, обвиняя в кадровой политике «продвинуть своих», излишней суровости в взысканиях и невыплате сверхурочных.
Одновременно другая часть написали туда же письмо в поддержку своего начальника.
Короче… в каждой избушке свои погремушки.