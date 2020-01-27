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Vine of Larionov. Знаменитый хоккеист стал потихоньку спаивать Россию

Группа компаний Simple и легендарный хоккеист Игорь Ларионов заключили соглашение, в рамках которого Simple стал поставщиком вин Igor Larionov в России. C начала 2020 года вина выдающегося спортсмена стали доступны во всех регионах присутствия Simple.

Вина известного советского и российского нападающего будут доступны во всех винотеках SimpleWine, на сайте онлайн-витрины SimpleWine и в заведениях компании (Grand Cru, SimpleWine&Kitchen, Simple Bar на Черемушкинском рынке).

Simple представит несколько серий вин из коллекции Игоря Ларионова (Igor Larionov Sеlесt Wines) из США и Австралии: Playmaker, Larionov и Triple Overtime. Австралийские вина были созданы в долине МакЛарен на винодельне ChalkHill, владельцы которой придерживаются принципов органического виноделия. Американские вина родом из Калифорнии, где за их производство отвечает известный винодел Дуглас Данелак. В прошлом он – хоккеист, но в 1980-х решил уехать во Францию и получить там энологическое образование: обучался в Боне, стажировался в нескольких доменах Кот д’Ора. Когда он вернулся на родину, то решил попробовать применять полученные знания и французские практики с учетом местных терруаров.

«Игорь Ларионов – это мировая легенда советского и российского хоккея, профессионал своего дела и увлеченный человек. В 1992 году он заинтересовался вином и с тех пор смог достичь высоких результатов. Ведущие эксперты Simple проводили дегустации, по результатам которых было принято решение о сотрудничестве. Для нас также важно, что вина Игоря Ларионова неоднократно получали высокие оценки и международных экспертов – 95–96 баллов», – прокомментировал сотрудничество президент компании Simple Максим Каширин.

 

Вина Игоря Ларионова будут представлены в различных ценовых категориях: австралийские от 1 190 руб. до 6 140 руб., калифорнийские от 4 640 руб. до 12 290 руб. По условиям контракта в 2020 году в Россию будет поставлено более 60 тыс бутылок, большая доля – это австралийские вина.

«Хоккей – моя жизнь, вино – моя страсть, но любое дело, за которое берешься должно быть выполнено не просто хорошо, а великолепно, независимо от степени твоей увлеченности. Этому принципу я следую и в выборе тех, кому доверяю производство своего вина. Мне важно, чтобы получившееся вино заслуживало не только высокие оценки критиков, но в первую очередь нравилось людям, вызывало у них желание снова и снова покупать его, пробовать новые серии из моей коллекции», – отметил Игорь Ларионов.

19 февраль 14:49 | : Экономика

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