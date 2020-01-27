Деревенским жителям Архангельской области начинают раздавать деньги. Но не за просто так

Администрация Кенозерского национального парка и правительство Архангельской области поддержат девять экологических инициатив сельских жителей. Финансирование и экспертное сопровождение получат активисты из населённых пунктов Пертоминск, Летняя Золотица, Лямца, Лопшеньга, Морщихинская, Усть-Поча, Североонежск, Пянда и Волошка.
Активные жители этих деревень и посёлков приехали с идеями по улучшению экологической обстановки и повышению уровня экологической культуры на обучающий семинар «Десять шагов к успешному проекту». Мероприятие проводилось правительством Архангельской области и Кенозерским национальным парком уже в пятый раз, но впервые темой семинара стала экология. Партнёром события в этом году стала Северная экологическая финансовая корпорация (NEFCO).
«Десять шагов» объединили более 70 участников из деревень, посёлков и небольших городов. Большинство из них ставили своей целью решить проблему отходов. Специалисты с опытом написания проектов, проведения экопросветительских мероприятий и организации раздельного сбора отходов помогли участникам доработать идеи.
В процессе работы многие проекты трансформировались, например, команда деревни Лопшеньги Приморского района приехала с предложением поставить беседку и контейнеры для раздельного сбора отходов, а на финальной защите представила проект практически арт-фестиваля на берегу Белого моря. Жители хотят своими силами с привлечением художников создать несколько фигур морских животных из моребоя — дерева, просоленного морской водой, и обустроить несколько мест для отдыха. Около каждого арт-объекта будут установлены информационные стенды, рассказывающие о проблеме загрязнения мирового океана.
По творческому пути пошла и команда деревни Морщихинской Каргопольского района. Они планируют облагородить местный родник: выкосить лишнюю растительность, установить мостки, изучить историю родника и проверить качество воды. Рядом с родником появится фигура рыбы ряпушки, заполненная пластиковыми бутылками. Объект напомнит людям о проблеме загрязнения воды пластиковыми отходами.
Команда посёлка Пертоминска и деревни Летней Золотицы Приморского района намерена создать у себя пункты приема вторсырья и внедрить раздельный сбор. Проблема растущих свалок стоит для местных жителей остро. Добраться до населённых пунктов можно только по воде, на снегоходах или на самолёте. Вывозить мусор крайне сложно, поэтому жители пойдут по пути уменьшения производства отходов и будут собирать вторсырье для сдачи на переработку.
Похожая ситуация и в другой труднодоступной деревне Онежского полуострова — Лямце. Здесь тоже будет внедряться раздельный сбор отходов. На прошлом семинаре «Десять шагов к успешному проекту» Лямца и Пурнема совместно разрабатывали похожий проект, и в 2019 году пункт приема вторсырья был открыт в селе Пурнема. В этом году Лямца сможет присоединиться проекту, и проблема будет частично решена уже в двух населённых пунктах Онежского района.
В посёлке Усть-Поча Плесецкого района проект посвящён экологии души. Местные жители хотят облагородить окрестности Никольской часовни XVIII века и установить небольшое ограждение вокруг, чтобы на территорию не заходили местные овечки. Проект ограды будет разработан главным архитектором Кенозерского национального парка и согласован с жителями посёлка.
Все перечисленные проекты получат поддержку администрации Кенозерского национального парка. Усть-Поча и Морщихинская входят в его границы. Лямца, Лопшеньга, Летняя Золотица и Пертоминск — граничат со второй заповедной территорией под управлением Парка — «Онежским Поморьем».
Несколько важных проектов поддержит правительство Архангельской области. С их помощью внедрять раздельный сбор будут в Североонежске — посёлке городского типа в Плесецком районе. Здесь планируется создать пункт приёма и накопления вторсырья. Контейнер для сбора вторсырья появится и в посёлке Волошка Коношского района — это будет первый шаг к РСО для местных жителей.
Получил поддержку проект команды посёлка Пянда Виноградовского района. Жители организуют в местном клубе интерактивное пространство с 3D-телевизором, игровой приставкой и настольными играми для детей и подростков. Услуги центра можно будет получить в обмен на вторсырье. Также посетители смогут попробовать на ручном прессе уменьшить объём принесённого с собой вторсырья. Затем оно отправится на переработку.
Сейчас счастливые финалисты возвращаются домой, чтобы начать готовиться к реализации своих идей. Впрочем, не все проекты, представленные на семинаре, получили финансирование. Например, автопробег для популяризации ТОСов и экоферма в Пинежском районе по разным причинам не вошли в число победителей конкурса. Однако главная ценность семинара — это полученные знания и рекомендации экспертов. Свои проекты участники смогут доработать и представить в других конкурсах и программах.
В заключение семинара эксперты, имеющие опыт в организации раздельного сбора отходов в своих населенных пунктах, сформировали рекомендации, которые могли бы упростить, сделать доступным и устойчивым внедрение раздельного сбора в районах Архангельской области.