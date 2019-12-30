Сколько стоит куб поморского мусора? Пояснение от регионального оператора

Региональный оператор по обращению с ТКО в Архангельской области напоминает: несоблюдение потребителями нормы закона влечет за собой административную ответственность.
Отказ юрлиц от заключения договоров, скрытие ими образования отходов приводит к тому, что все отходы юрлиц оказываются в контейнерах у жилых домов, и население за них платит. Это является недопустимым.
Речь идет об обязанности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по результатам деятельности которых образуются твердые коммунальные отходы (ТКО), заключить договоры с Региональным оператором по обращению с ТКО. Эта норма закреплена федеральным законом № 89 «Об отходах производства и потребления».
Сейчас у юридических лиц есть выбор, в какой форме заключать договор на вывоз мусора: по нормативу или по факту.
Стоимость услуги по нормативу рассчитывается через умножение площади объекта (например, магазина или ресторана) на норму образования отходов для этого вида деятельности. норматив образования ТКО прописан в Постановлении Министерства природных ресурсов и ЛПК Архангельской области №11п от 23 мая 2018 года и зависит от вида деятельности, которым занимается предприниматель или компания.
Так магазины или торговые центры будут рассчитывать платеж за вывоз мусора исходя из торговой площади. Норматив для них составляет 0,31 куб.м./в год на 1 кв. метр. Фирмы, ведущие офисную жизнь, будут рассчитывать плату за мусор “по сотрудникам”. Базовая ставка норматива составит 0,43 куб.м. на 1 человека в год. Автобизнес будет платить исходя из “машино-мест” - 4,11 куб.м. на 1 место в год. Столовые и рестораны оцениваются по посадочным местам, каждое из которых “вырабатывает” 1,22 куб.м. отходов в год. Гостиницы - по “койко-месту” (норматив - 1,5 куб.м в год с 1 места).
Свой норматив утвержден и для дачных и садовых товариществ. СНТ будут платить исходя из количества участков, каждый из которых “мусорит” 0,85 куб.м. ТКО в год.
Конечно, компании могут заключить договор на вывоз ТКО “по факту”. Главное условие - свои места накопления, находящиеся на обособленной территории (без доступа посторонних лиц) - только так юрлицо сможет подтвердить фактический объем образуемого мусора. Это, к слову, в ряде случаев позволит даже сэкономить на вывозе ТКО. Однако если же отходы организации привязаны к близлежащим общим контейнерным площадкам, то возможности заключить договор исходя из фактического объёма мусора уже не будет: в этом случае определить, сколько именно отходов из общей массы образовано именно юрлицом, невозможно.
Закон предлагает юридическим лицам выбор: как организовать вывоз ТКО своего предприятия - главное, не прятаться, а заключить договор с Региональным оператором. Только в этом случае система обращения с ТКО станет прозрачной и понятной.
Ну а для тех, кто не хочет выходить из тени, предусмотрена административная ответственность согласно статье 8.2 КоАП РФ “Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления” - наложение административного штрафа. Для индивидуальных предпринимателей – от 30 000 до 50 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Если договор с регоператором не заключило юридическое лицо, для него законом предусмотрен штраф от 100 000 до 250 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Стоит напомнить, что не заключение либо уклонение от заключения договора не освобождает потребителей от оплаты за оказанные услуги в области обращения с ТКО.
Подать заявку на заключение договора с Региональным оператором по обращению с ТКО можно по телефону: +7(8182)63-70-02, или по электронной почте dogovor@eco-tko.ru. Шаблоны заявок и договоров размещены в разделе “Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям” на сайте РегОпертора (www.eco-tko.ru).
Кроме того, проконсультироваться по вопросу заключения договора, а также заполнить все необходимые документы можно в обособленных подразделениях ООО “ЭкоИнтегратор”:
Город Северодвинск
Улица Железнодорожная, д. 21, 1-й этаж, оф. 12
(8184) 54-80-31,
dogovor.severodvinsk@eco-tko.ru
Город Котлас
Улица Ленина, д. 65, оф. 35
8-965-731-07-35
Город Новодвинск
Улица Декабристов, д. 11, 2-й этаж, оф. 5
8-991-469-55-35,
dogovor.novodvinsk@eco-tko.ru
Город Онега
Пр. Ленина, д. 171, оф. 217, 233
8-902-703-27-66,
dogovor.onega@eco-tko.ru
ПГТ Плесецк
Ул. Партизанская, д. 19а
8-965-731-06-35
Город Вельск
Ул. Гагарина, д. 38, оф. 1
8-965-731-04-23,
dogovor.velsk@eco-tko.ru
ПГТ Березник
Ул. П. Виноградова, д. 126, 1-й этаж
8-991-469-52-65, (81831) 2-17-70,
dogovor.vinogradovsky@eco-tko.ru
Город Няндома
Ул. 60 лет Октября, д. 15, 2-й этаж, оф. 34
8-991-469-55-75, (81838) 6-78-80,
dogovor.nyandoma@eco-tko.ru