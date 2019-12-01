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Самые высокооплачиваемые вакансии на архангельском рынке труда за 2019 год

Аналитики HeadHunter Северо-Запад составили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий, размещенных на hh.ru работодателями Архангельской области в 2019 году. Самой финансово привлекательной вакансией года стала позиция капитана судна c зарплатой от 295 000 руб. При этом средний размер оплаты труда в регионе, судя по данным из предложений о работе, в 2019 году составил 35 000 рублей, как и в 2018 году.

Больше всего высокооплачиваемых вакансий в Архангельской области в 2019 году было сосредоточено в отраслях розничной торговли (21% от всех предложений о работе, попавших в ежемесячный рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в регионе на hh.ru), медицины и фармацевтики (13%), ИТ, системной интеграции и интернета, строительства, недвижимости и проектирования, перевозок, логистики, ВЭД, а также финансов (на каждую отрасль по 8%). Также наиболее коммерчески привлекательные предложения о работе чаще размещали компании из отраслей лесной промышленности и добычи сырья, автомобильного бизнеса, HoReCa (гостиницы, рестораны), телекоммуникаций и связи (по 5%), товаров народного потребления, производства, услуг для бизнеса и продуктов питания (по 3%).

Если говорить о самых востребованных специалистах, то большим спросом у работодателей пользовались представители сфер продаж (37% от всех предложений о работе за год), рабочего персонала (12%), начинающие специалисты и студенты (11%). Еще по 10% рынка вакансий приходилось на специалистов из профобластей транспорта и логистики, медицины и фармацевтики. Активно привлекали работодатели Архангельской области производственных работников (9%), административный персонал, специалистов из сферы строительства и недвижимости, банковских служащих (по 8%). Реже всего искали госслужащих и соискателей из профобласти добычи сырья.

Топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий 2019 года в Архангельской области:

 

Капитан судна

Перевозки, логистика, склад, ВЭД

От 295 000 руб.

Июнь

Территориальный менеджер

Розничная торговля

 

До 250 000 руб.

 

Апрель

Старший помощник капитана

Перевозки, логистика, склад, ВЭД

От 218 000 руб. на руки

 

Октябрь

Судоводитель / Ледовый лоцман

Перевозки, логистика, склад, ВЭД

От 200 000 руб.

Сентябрь

Территориальный менеджер

 

Продукты питания

До 150 000 руб. на руки

Декабрь

Начальник отдела капитального строительства и ремонтов

 

Лесная промышленность, деревообработка

От 150 000 руб. на руки

Август

Начальник отдела капитального строительства и ремонтов

 

Лесная промышленность, деревообработка

От  150 000 руб. на руки

Июль

Директор леспромхоза

 

Лесная промышленность, деревообработка

От 150 000 руб. до вычета НДФЛ.

Февраль

Территориальный менеджер

 

Розничная торговля Продукты питания

От 150 000 руб.

Май

Менеджер по работе с ключевыми клиентами / КАМ (госпитальный сектор)

 

Услуги для бизнеса

От 130 000 руб.

Ноябрь

Коммерческий директор

 

Услуги для бизнеса

От 120 000 руб.

Март

 

14 январь 09:09 | : Экономика

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