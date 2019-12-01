Самые высокооплачиваемые вакансии на архангельском рынке труда за 2019 год

Аналитики HeadHunter Северо-Запад составили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий, размещенных на hh.ru работодателями Архангельской области в 2019 году. Самой финансово привлекательной вакансией года стала позиция капитана судна c зарплатой от 295 000 руб. При этом средний размер оплаты труда в регионе, судя по данным из предложений о работе, в 2019 году составил 35 000 рублей, как и в 2018 году.
Больше всего высокооплачиваемых вакансий в Архангельской области в 2019 году было сосредоточено в отраслях розничной торговли (21% от всех предложений о работе, попавших в ежемесячный рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в регионе на hh.ru), медицины и фармацевтики (13%), ИТ, системной интеграции и интернета, строительства, недвижимости и проектирования, перевозок, логистики, ВЭД, а также финансов (на каждую отрасль по 8%). Также наиболее коммерчески привлекательные предложения о работе чаще размещали компании из отраслей лесной промышленности и добычи сырья, автомобильного бизнеса, HoReCa (гостиницы, рестораны), телекоммуникаций и связи (по 5%), товаров народного потребления, производства, услуг для бизнеса и продуктов питания (по 3%).
Если говорить о самых востребованных специалистах, то большим спросом у работодателей пользовались представители сфер продаж (37% от всех предложений о работе за год), рабочего персонала (12%), начинающие специалисты и студенты (11%). Еще по 10% рынка вакансий приходилось на специалистов из профобластей транспорта и логистики, медицины и фармацевтики. Активно привлекали работодатели Архангельской области производственных работников (9%), административный персонал, специалистов из сферы строительства и недвижимости, банковских служащих (по 8%). Реже всего искали госслужащих и соискателей из профобласти добычи сырья.
Топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий 2019 года в Архангельской области:
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Перевозки, логистика, склад, ВЭД
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От 295 000 руб.
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Июнь
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Розничная торговля
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До 250 000 руб.
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Апрель
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Перевозки, логистика, склад, ВЭД
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От 218 000 руб. на руки
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Октябрь
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Перевозки, логистика, склад, ВЭД
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От 200 000 руб.
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Сентябрь
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Продукты питания
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До 150 000 руб. на руки
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Декабрь
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Начальник отдела капитального строительства и ремонтов
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Лесная промышленность, деревообработка
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От 150 000 руб. на руки
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Август
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Начальник отдела капитального строительства и ремонтов
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Лесная промышленность, деревообработка
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От 150 000 руб. на руки
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Июль
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Лесная промышленность, деревообработка
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От 150 000 руб. до вычета НДФЛ.
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Февраль
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Розничная торговля Продукты питания
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От 150 000 руб.
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Май
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Менеджер по работе с ключевыми клиентами / КАМ (госпитальный сектор)
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Услуги для бизнеса
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От 130 000 руб.
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Ноябрь
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Услуги для бизнеса
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От 120 000 руб.
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Март