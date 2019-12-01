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«Не больше трех миллиардов в год». Именитый архангелогородец оценил масштабы бюджетного воровства

«По уголовным делам - это от силы до 2-3 миллиардов рублей в год, как правило, даже меньше» - так глава Счетной палаты Алексей Кудрин, которого часть жителей Поморья продолжает считать своим земляком (несколько лет учился в одной из школ Архангельска), оценил масштабы прямого воровства денег из федерального бюджета.

Однако общий объем финансовых нарушений, выявленный аудиторами его конторы, составляет  804 млрд. рублей только за прошедший 2019 год. Видимо, восемьсот с лишним миллиардов увели более оригинальными способами.

Действительно, как пояснил Алексей Леонидович, треть из этой суммы - нарушения бухгалтерского учета, которые исправляются по ходу проверок. Еще треть - нарушения процедур закупок, и это не является уголовным преступлением.

По его же словам, счетная палата «нацелена на выявление системных нарушений в бюджетной сфере».

Интересно, что даже эти колоссальные суммы наблюдатели считают явно заниженными…

14 январь 07:48 | : Экономика / Скандалы

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