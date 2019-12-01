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Ищем капитана-наставника! Актуальные вакансии по Архангельской области за неделю

ИА RUSNORD с помощью ресурса HeadHunter выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой большой заработной платой в Архангельской области:

Территориальный менеджер - https://bit.ly/35M6x7r (до 150 000 руб. на руки)

Технический директор - https://bit.ly/30fOjKa (от 110 000 до 140 000 руб. на руки)

Директор - https://bit.ly/36UvDCA (от 80 000 до 100 000 руб. до вычета НДФЛ)

Заместитель директора по безопасности мореплавания - https://bit.ly/2R6B0aY (от 70 000 до 100 000 руб. на руки)

Капитан-наставник - https://bit.ly/2t0IJiV (от 70 000 до 100 000 руб. на руки)

 

13 январь 11:35 | : Экономика

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