Ищем капитана-наставника! Актуальные вакансии по Архангельской области за неделю

ИА RUSNORD с помощью ресурса HeadHunter выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой большой заработной платой в Архангельской области:
Территориальный менеджер - https://bit.ly/35M6x7r (до 150 000 руб. на руки)
Технический директор - https://bit.ly/30fOjKa (от 110 000 до 140 000 руб. на руки)
Директор - https://bit.ly/36UvDCA (от 80 000 до 100 000 руб. до вычета НДФЛ)
Заместитель директора по безопасности мореплавания - https://bit.ly/2R6B0aY (от 70 000 до 100 000 руб. на руки)
Капитан-наставник - https://bit.ly/2t0IJiV (от 70 000 до 100 000 руб. на руки)