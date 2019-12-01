О 13-й зарплате. Деньги женщин любят больше, чем мужчин

Ожидания совпали с реальностью: 29% россиян ожидали премирования по итогам 2019 года, 30% получили премии. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, кого чаще премировали по результатам работы за год. В социологическом опросе приняли участие трудоустроенные россияне из всех округов страны.
По итогам 2019 года премию получили 30% сотрудников российских компаний. Всего по результатам опроса, рассчитывали на премию 29%.
Среди мужчин несколько больше тех, кто переоценил свои шансы на получение премии: ожидали премирования 30%, получили премии 27%. Женщины, напротив, были излишне осторожны в своих прогнозах: ожидали премирования 29%, в итоге получили премии 33%. Однако самыми скромными оказались респонденты старше 45 лет, среди них лишь каждый четвертый рассчитывал на дополнительные выплаты, а в результате получили их 30%.
В сравнении с аналогичными исследованиями прошлых лет, премии по итогам года реже всего получали в 2011 году (17%). Сегодня число сотрудников, премированных по итогам года, значительно выше (30%).