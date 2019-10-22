В Архангельске завершена программа замены лифтового оборудования 2019 года

Сегодня комиссией приняты работы по замене лифтового оборудования еще в двух архангельских многоэтажках – на ул.Садовой,50 и Обводном канале, 72. Монтаж лифтов подрядной организацией ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» произведен здесь с надлежащим качеством и в сроки, установленные договором.
В 2019 году ОАО «ЩЛЗ» устанавливает в Архангельске лифты собственного производства.
Замечания, выданные подрядчику со стороны комиссии, незначительные, но без их устранения окончательная приемка работ состояться не может. Это касается покраски машинных помещений, уборки мусора, установки табличек с правилами эксплуатации лифтов на первых этажах всех подъездов, монтажа и наладки связи между машинными помещениями.
Срок, когда подрядчик должен предъявить комиссии устраненные замечания, - 26 ноября.
Кстати, замечания комиссия выдала и управляющей компании «Архангельские коммунальные системы» - на Садовой, 50 необходимо убрать воду из приямков в трех подъездах. Безопасная эксплуатация лифтов без соблюдения этого условия невозможна.
Напомним, что Фондом капремонта Архангельской области программа по заменен лифтового оборудования в многоквартирных домах проводится третий год. За предыдущие два года в городе были заменены 276 единиц в 66 домах, стоимостью свыше 550 млн рублей. В текущем году заменены 84 подъемника в 24 домах. В планах на начало 2020 года – еще 16 лифтов в 4 домах. Реализация этого этапа начнется уже после новогодних каникул. Общая стоимость работ по 100 единицам лифтового оборудования 2019 и начала 2020 года - порядка 220 млн рублей.
Вместе с тем, не соответствующими Техрегламенту Таможенного Союза остаются 928 лифтов в 249 многоквартирных домах, где собственники аккумулируют средства на капремонт на специальных счетах. Согласно Положениям Техрегламента, все лифты, проработавшие 25 и более лет, с 20 февраля 2020 года должны быть остановлены.