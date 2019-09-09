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Инфоцентры знают всё








Несколько месяцев то, что происходит на станции Шиес, что в Ленском р-не Архангельской области, обрастало в соцсетях и оппозиционных СМИ слухами и домыслами. Объективная информация стала поступать с появление непосредственно в районе и в соседней Республике Коми специализированных информационных центров, сотрудники которых готовы поделиться со всеми желающими информацией о современных методах утилизации и хранения отходов.

Издание «Газета.RU» пообщалось с координатором этого проекта Николаем Беляевым, который поведал, что изначальный негатив по отношению к строительству экотехнопарка после посещения инфоцентров начинает проходить не только у местных жителей, но и у приезжих активистов.

При этом список чаще всего задаваемых вопросов со течением времени меняется, они не настолько наивны и агрессивны, как в самом начале работы.

 - Изначально многие вопросы касались того, почему экотехнопарк будет размещаться именно здесь, а не непосредственно в Москве или Московской области. Еще очень часто спрашивали о наличии разрешительной документации – это активисты в основном. Сейчас люди больше говорят уже о проекте в целом, интересуются нашими технологиями – как все будет устроено, когда экотехнопарк заработает?

Мало того, теперь приходят те, кто готов предложить свои услуги, спрашивают о наличии рабочих мест. Такие посетители постепенно замещают тех, кто раньше приходил просто поорать и оскорбить.

Николай Беляев рассказал об одном интересном посетителе.

- Мужчина поведал, что всю жизнь проработал в землеустройстве и хорошо знает нашу местность. Этот землеустроитель, авторитетный и известный в своей области человек, хорошо понимает важность нашего проекта, пользу от инвестиций и то, что будет сделано для района – например, решена проблема с мусором. Этот человек предложил, если понадобится, выехать в Москву и лично принять участие в разработке проекта экотехнопарка. Нас очень вдохновляет такое отношение людей, это лучшая оценка нашей работы и лучшая нам награда.

В среднем инфоцентр в Яренске посещает около 20 человек в неделю. Это если нет шумных событий вокруг замороженной стройки. Многие просто стесняются заходить, и тогда сотрудники сами идут в народ. Такой формат общения местным наиболее импонирует.

Ответил координатор и на вопрос о недавнем хулиганском нападении:

- Поскольку инцидент произошло ночью, то на работу информационного центра оно никак не повлияло. С утра в штатном режиме открылись, ну разве что приехали полицейские, чтобы взять объяснение. Нападение вызвало негативное отношение у местных жителей, потому что какие-то непонятные люди дискредитируют их самих и их поселок. Местные жители, узнав про погром, приходили, спрашивали, как у нас дела. Кроме того, я слышал, что одного нападавшего поймали, он пьяный зачем-то все это устроил. Сам себе жизнь испортил.

СПРАВКА: Информационный центр компании «Технопарк» в Яренске работает ежедневно по рабочим дням с 09 до 17 часов. Прием посетителей ведется как в индивидуальном, так и в групповом порядке.  

21 октябрь 15:59 | : Экономика

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