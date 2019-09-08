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Дефицит в 8.3 миллиарда. В Архангельское областное Собрание поступил проект бюджета-2020

В региональный парламент внесен на рассмотрение проект бюджета на 2021 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Главный финансовый документ внесен губернатором Архангельской области в областное Собрание депутатов 15 октября в соответствии с региональным законодательством. Его содержание занимает 6825 страниц.

Собственные доходы областного бюджета на 2020 год составят 63,6 миллиарда рублей, что на девять процентов больше показателей 2019 года. Общие доходы с учётом федерального финансирования – 92,2 миллиарда  рублей. Расходы составят 100,5 миллиарда рублей. Дефицит бюджета на 2020 год составляет 8,3 миллиарда рублей или порядка 13 процентов.

Для законодателей наступает очень ответственная пора. Заключения о соответствии представленных документов и материалам областному законодательству должны дать комитет по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политике, государственно-правовое управление аппарата областного Собрания депутатов и контрольно-счетная палата Архангельской области. Затем законопроект будет рассмотрен в профильных комитетах АОСД, которые должны дать мотивированные заключения с оценкой объема финансирования отраслей экономики и социальной сферы, государственных программ, основных характеристик бюджета, а также предложения о принятии или отклонении законопроекта. После обобщения комитетом по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политике издается распоряжение председателя Архангельского областного Собрания о принятии законопроекта об областном бюджете к рассмотрению и проводятся депутатские слушания.

 – Депутатские слушания запланированы на 11 ноября, а 13 ноября на сессии мы планируем рассмотреть проект бюджета в первом чтении. Пока речь идет только об основных параметрах, постатейно бюджет будет рассмотрен в декабре. Но мы видим, что сегодня созданы предпосылки для дальнейшего роста доходной части бюджета, усилена социальная составляющая, учтены расходы на финансирование национальных проектов, – отметила председатель Архангельского  областного Собрания Екатерина Прокопьева.  

17 октябрь 07:21 | : Экономика

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