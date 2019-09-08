Игорь Скубенко: Эх, и пройдемся же мы по паркету!

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Глава Северодвинска Игорь Скубенко оценил качество финального этапа строительства физкультурно-оздоровительного комплекса, который размещается на Яграх рядом со стадионом «Беломорец».
Напомним, что ФОК будет располагать универсальным спортивным залом размером 42 на 24 метра, который позволит организовать учебно-тренировочный процесс по баскетболу, волейболу, мини-футболу и флорболу, а также видам спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья. Зал подойдёт и для художественной гимнастики - высота позволяет. На втором этаже разместятся помещения для тренеров и персонала, а также тренажёрный зал.
- Строительство выходит на финишную прямую. Скоро мы получим шикарный зал с паркетом, который сможет принимать соревнования самого высокого уровня. Такой паркет есть только в архангельской «Норд-арене». Здесь ещё нужно поставить трибуны и решить вопросы с подключением тепла. А далее - прибираться и открывать! Отмечу, что АО «ЦС «Звёздочка» продолжает заниматься благоустройством территории своего спортивного кластера. С подрядчиками проблем нет. Это северодвинские специалисты, которые понимают важность этого объекта для города, - отметил Игорь Скубенко.
Заместитель генерального директора фирмы-подрядчика - ООО «СтройЦентр» - Евгений Кутузов рассказал, что сейчас завершается монтаж покрытия в зале. Это - специальный спортивный паркет.
- Осталось выполнить пуско-наладку инженерных систем. Через две-три недели мы планируем подключить по штатной схеме отопление, а в понедельник, 14 октября, - электроснабжение. Водопровод в здании уже работает. Сейчас стены спортзала выкрашены в нейтральный светло-серый цвет. Мы ждём дизайн-проект, который разрабатывают специалисты АО «ЦС «Звёздочка», чтобы завершить отделку, - пояснил Евгений Кутузов.
Начальник управления градостроительства и земельных отношений администрации Северодвинска Антон Кириллов рассказал, что финансирование проекта ведётся из консолидированного бюджета.
Со «СтройЦентром» были заключены два муниципальных контракта. Один - на 90 миллионов 103 тысячи рублей - подразумевает строительство здания с коммуникациями и внешней отделкой. Доля федерального бюджета составляет 21 миллион 344 тысячи рублей, областного - 67 миллионов 250 тысяч, и местного - полтора миллиона рублей.
По второму контракту - на сумму 54 миллиона 208 тысяч рублей - подрядчик должен выполнить внутреннюю отделку помещений и благоустройство территории. Эти виды работ получили более 33 миллионов регионального финансирования, а 21 миллион 126 тысяч рублей было выделено из местного бюджета.
- Поставка оборудования для нового спортсооружения будет финансироваться из местного бюджета, - пояснил Антон Кириллов.
(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)