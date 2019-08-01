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"Аквилон Инвест" заставит вас сэкономить на покупке квартиры

При покупке квартиры в жилых комплексах холдинга «Аквилон Инвест» в Архангельске и Северодвинске до 30 сентября скидка может составить до 300 тыс. рублей*.

 

С 16 сентября в столице Поморья и городе корабелов стартует новая акция -  «7-мь «черных пятниц» на неделе». По ее условиям при покупке квартиры в жилых комплексах холдинга «Аквилон Инвест» скидка может составить до 300 тыс. рублей. Акция действует на ограниченное количество квартир в жилых комплексах: ЖК «GreenPark» (1-2-я очереди), ЖК «Зеленый квартал» (2-3-я очереди),  ЖК «iSadovaya», ЖК «Piver Park», ЖК «Familia», ЖК «NEXT» в Архангельске и ЖК «Nordica» (1-2-я очереди), ЖК «CLEVER» (1-2-я очереди) и ЖК «ID-Морской» в Северодвинске.

Сейчас холдинг «Аквилон Инвест» возводит  в столице Поморья и городе корабелов 16 жилых комплексов общей площадью около 250 тыс. кв. м. Нынешнее лето оказалось урожайным на старты новых проектов. В Архангельске компания начала возводить пять объектов, еще один – в Северодвинске.  Общая площадь домов составляет почти 110 тыс. кв. м. По данным аналитического центра холдинга, в среднем цены на квартиры за время строительство дома от стадии котлована до сдачи объекта в эксплуатацию растут примерно на 30%, а иногда и более. Поэтому покупка жилой недвижимости на старте продаж позволяет существенно сэкономить.

 

*Сроки проведения акции с 16.09.2019 по 30.09.2019 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидок, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08 в Архангельске и 8 (8184) 52-00-00 в Северодвинске. Предложение ограничено количеством квартир. Денежный эквивалент скидки не выплачивается. Застройщики: ООО «Капитал Инвест». Многоквартирный  жилой  дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и автомобильным паркингом (1 этап – жилой дом в осях 1-16) (2 этап – жилой дом в осях 17-35) по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, в границах ул. Выучейского и пр. Ломоносова; ООО СЗ «СевТехНадзор».  Многоквартирный среднеэтажный жилой комплекс по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, пр. Морской, 67, уч. 29:28:104152:7. Проектные декларации на сайте www.akvilon-invest.ru

16 сентябрь 11:18 | : Экономика

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