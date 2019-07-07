Приморский район: В поселке Беломорье, 5 пятиэтажный дом полностью «откапитален»!

В конце прошлой недели подрядчик – ООО «ОтделТрест» - сдал здесь работы по капремонту фасада, а ранее в доме были отремонтированы крыша и внутридомовые инженерные системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, сейчас готовится к сдаче система теплоснабжения.
В фасадах панельных зданий разрушения начинаются в стыках плит, межпанельных швах, так как вся нагрузка здания концентрируется в местах соединений бетонных плит. Это приносит ущерб не только внешнему виду фасада здания, но и внутренней текстуре стен – они разрушаются за счет сырости и появления грибка во время осадков, проникающих вовнутрь помещения, холода и промерзания стен в зимний период.
Зимой вода замерзает в трещинах фасада и разбивает его структуру. Швы являются концентраторами напряжений в панельном доме и при осадке здания разрушаются края плит. Иногда панель разрушается в местах стыков, расширяя шов до больших размеров.
Чтобы избежать разрушения практически полностью отремонтированного дома было принято решение о ремонте его фасада. Тем более, что таких домов в Приморском районе не так уж и много.
В Беломорье, 5 выполнен весь комплекс фасадных работ – полностью сначала расчищены, а затем заполнены новым раствором все межпанельные швы, отремонтированы балконы и крыльца, в подъездах поставлены новые пластиковые окна.