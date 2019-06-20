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Профессия - трудоголик. Кто скучает в отпуске по работе?

Лучше других умеют отключаться от мыслей о работе во время отдыха бухгалтеры: они скучают по работе в отпуске реже всего. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие 9000 респондентов-представителей 30 профессиональных групп из всех округов страны.

 

Работники социально ориентированных сфер деятельности скучают в отпуске по работе чаще других: 47% учителей, 38% врачей и 37% медицинских сестер не оставляют мысли о работе во время отдыха. Не могут полноценно отвлечься от размышлений о работе по 35% руководителей, региональных представителей и менеджеров по логистике. Скучают по работе 32% дизайнеров, по 31% HR-менеджеров и психологов.

 

Среди водителей и переводчиков тоску по работе во время отпуска испытывают 3 из 10 респондентов. Среди юристов, программистов и аналитиков — по 27%. Скучает по работе во время отпуска каждый четвертый секретарь. Тянет на работу во время законного отдыха по 24% архитекторов, прорабов и менеджеров по рекламе. В том, что скучают по работе во время отпуска, признавались по 23% сметчиков и журналистов. Среди системных администраторов и экономистов таковых по 22%, среди инженеров и клиентских менеджеров — по 21%. По работе скучает каждый пятый продавец-консультант, а также по 19% кладовщиков и охранников.

 

Менее других склонны к тоске по работе во время отдыха технологи (17%), менеджеры по продажам (16%) и бухгалтеры (15%).

 

Аналогичное исследование, проведенное Superjob в 2014 году, показывает, что представители традиционно наиболее уважаемых профессий по-прежнему скучают по работе чаще всех: 5 лет назад в том, что мысли о работе не отпускают даже на курорте, признавались 44% учителей, 41% медицинских сестер и 39% врачей. Число тех, кто скучает по работе, наиболее значительно выросло среди логистов (16% в 2014 году и 35% сегодня), аналитиков (16 и 27% соответственно), а также менеджеров по рекламе (16 и 24%). А вот среди бухгалтеров, напротив, число тех, кто скучает по работе во время отдыха, снизилось более чем в 2 раза: 33% в 2014 году и 15% сейчас.

 

16 август 11:48 | : Экономика

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