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Ко Дню молодежи: Молодые специалисты не прочь уехать из Архангельской области

Сегодня, 12 августа, отмечается международный день молодежи, призванный напомнить о роли молодых людей в развитии и построении мира. В преддверии праздника аналитики HeadHunter Северо-Запада проанализировали ситуацию на рынке труда для молодых специалистов и выяснили ближайшие перспективы трудоустройства соискателей, начинающих карьеру в Архангельской области.

Соискатели из профобласти «Начало карьеры, студенты» являются одной из самых многочисленных групп кандидатов на открытом рынке труда. Доля резюме начинающих специалистов и студентов на hh.ru в июле составила 15% от общего количества всех открытых или обновленных жителями региона резюме. Учитывая подобную структуру предложения, в летний период в Архангельской области на одну вакансию в сфере «Начало карьеры, студенты» на hh.ru в среднем приходилось 7,1 активных резюме. Данный показатель превышает норму на рынке труда, которая равна 5-6 резюме на одно предложение о работе. 

«Многие студенты стараются совмещать учебу и работу, ищут возможности пройти стажировки в перспективных компаниях, начиная со 2-3 курса, чтобы к моменту окончания вуза или ссуза выйти на рынок труда готовым специалистом. Они, как правило, встречают меньше проблем с дальнейшим трудоустройством, особенно, если корректируют требования к величине зарплаты с учетом текущей рыночной ситуации, - комментирует Ирина Жильникова, руководитель пресс-службы HeadHunter по Северо-Западу. В зону риска попадают студенты последнего курса и выпускники без опыта работы, которые проигрывают конкуренцию за вакантные места в силу того, что не все компании сегодня готовы вкладывать деньги, время и силы в обучение молодых специалистов с нуля и долгое время ждать результатов. Важен не только определенный набор знаний и компетенций, но и гибкость подхода, способность быстро включиться в работу». 

Если говорить о заработных платах, начинающие специалисты и студенты из Архангельской области в среднем рассчитывают на доход в размере 25 тыс. руб., на начальных позициях компании в среднем предлагают 30 тыс. рублей. Подобный разрыв во многом связан со спецификой предложений о работе из профобласти «Начало карьеры, студенты». Так, одни работодатели при публикации вакансий указывают так называемую зарплатную «вилку», а другие все же предъявляют определенные требования к опыту работы и навыкам кандидатов, что влияет на уровень заработных плат.

Кроме того, аналитики hh.ru проанализировали резюме начинающих специалистов и студентов из Архангельской области, которые, в том числе, рассматривают варианты трудоустройства за пределами региона. Таковых набралось 14%. В основном соискатели готовы к переезду в Санкт-Петербург (10% от всех резюме в профобласти «Начало карьеры, студенты», в которых встречалось упоминание о возможной релокации в мае-июле 2019 г.), Москву (9%) и разные регионы России (без указания конкретных – 7%). Больший интерес к релокации проявляют начинающие работники сферы продаж, административный персонал, ИТ-специалисты, представители сферы производства, искусства и развлечений, добычи сырья.

Еще один интересный тренд среди молодого поколения сегодня – интерес к удаленному формату занятости. Так, 11% соискателей из Архангельской области, разместивших резюме на hh.ru с мая по июль текущего года, готовы работать удаленно.  

12 август 09:24 | : Экономика

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