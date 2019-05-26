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Подрядные организации Фонда усиленно работают по капремонту систем теплоснабжения

Август – время интенсивной работы по капитальному ремонту внутридомовых систем теплоснабжения. Если другие инженерные системы возможно ремонтировать круглогодично, то срок для ремонта систем отопления жестко регламентирован – их необходимо сделать до начала отопительного сезона. И эти сроки должны быть соблюдены неукоснительно.

Именно поэтому капремонт систем ТСН – на особом контроле у руководства Фонда капремонта Архангельской области: все планерки с представителями подрядных организаций и инженерами отдела контроля начинаются именно с этих объектов.

Всего в программу капремонта МКД, реализуемую региональным оператором в 2019 году,  включено 128 видов работ по ремонту систем теплоснабжения. Из них проторговано - 90 (70%) видов работ, из которых завершено - 22 (24,2% от проторгованных) видов работ. Остальные объекты находятся в разной стадии готовности, но, по заверению руководителей подрядных организаций, все они будут предъявлены комиссиям в срок до 31 августа. Помимо этого, по КП-2020 проторгованы и реализуются 3 вида работ.

Так, по словам представителя ООО «ОтделТрест» Антона ШЛЯХОВА, в Архангельске на ул.Выборнова,3, где долго ждали допуска в помещения архива областного краеведческого музея,  работы начались в понедельник, 5 августа. Трубы здесь проходят в полах первого этажа – это очень осложняет капитальный ремонт инженерных сетей. В настоящее время производится демонтаж старых розливов отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения.

На ул. Садовой, 9 розлива по подвалу уже готовы, рабочие делают отопление по лестничным клеткам.

На пр. Ленинградском, 107 на 100% сделаны розлива и трубы в подъездах, проведены гидравлические испытания. Смонтированы 4 из 10 стояков, на которые есть допуски от собственников жилых помещений.

На ул. Ломоносова, 5 в Новодвинске монтаж розливов будет закончен на этой неделе, останется только провести гидравлику, на Мельникова,9 и Ломоносова, 7 – полная готовность, строительный контроль проверит исполнительную документацию – и объект можно будет выводить на комиссию. На ул.Космонавтов,4 розлив готов к гидравлическим испытаниям, рабочие утепляют трубы, занимаются подъездом и стояками. На ул.50 лет Октября, 42 и Уборевича, 32 100-процентно готовы верхний и нижний розлива, лестничные клетки, подрядчик обходит квартиры, чтобы провести замену стояков.

В Северодвинске капремонт систем ТСН на ул. Железнодорожной, 15, 15а, 21, 23б, ул. Космонавтов, 16 и Ломоносова, 50а идет полным ходом. По большинству объектов уже готовы розлива, проводится их утепление, бригады работают по подъездам и стоякам.

У подрядной организации ООО «АС-Групп» в Северодвинске в работе дома на ул.Торцева,20 – здесь рабочие делают верхний розлив отопления, остальные виды работ по инженерным сетям здесь уже сданы, и на ул.Железнодорожной,35 – здесь разбирают розлива, материалы завезены, утеплитель заказан. Об этом на совещании у заместителя директора Фонда доложил директор подрядной организации Андрей ПЕТУХОВ.

Кстати, в среду, 7 августа, были приняты работы по капитальному ремонту внутридомовых систем теплоснабжения на двух объектах в Северодвинске – на ул.Пионерской,31 и ул.Железнодорожной,19а. На обоих работала вологодская подрядная организация ООО «Монтажстрой». По словам наших кураторов – инженеров отдела контроля – Григория МОСЕЕВА и Антона КУЛАКОВА, все работы выполнены на достойном уровне и в очень сжатые сроки.  Как заметил Григорий МОСЕЕВ, справились бы еще быстрее, если бы управляющая организация  быстрее согласовала схему монтажа розлива. К сожалению, в обоих домах – 100-процентный отказ от замены стояков отопления. Так, только по дому на Пионерской, 31 собраны расписки об отказе в допуске от 44 квартир. Напомним, что отказ хотя бы одной квартиры по стояку влечет невозможность замены труб для всех остальных собственников.

Также накануне прошли приемки работ по ремонту систем отопления в домах Коряжмы на ул. Ленина, д.18а, ул. Наб.им.Н.Островского, д.42а, ул. Наб.им.Н.Островского, д.46а. Как сообщает наш инженер Сергей ФИЛИПП, курирующий объекты в южных районах области, работы на в этих домах вела подрядная организации ООО «Перспектива». В ходе капитального ремонта систем теплоснабжения полностью заменены трубопроводы отопления в подвалах, заменены тепловые узлы, выполнено утепление труб в подвале современными теплоизоляционными материалами. Из-за большого количества отказов в допуске подрядчика к трубам отопления, расположенным в квартирах, ремонт стояков не выполнялся.  






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08 август 13:01 | : Экономика

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