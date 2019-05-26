Кто в "следующий"? "Аквилон Инвест" построит в Архангельске "Next"

ЖК «Next» будет построен холдингом «Аквилон Инвест» в квартале пр. Ломоносова – ул. Урицкого – ул. Романа Куликова. Старт продаж запланирован на 8 августа.
В жилом комплексе класса «комфорт» квартиру на старте можно приобрести по цене «эконом-класса». Цены начинаются от 1,46 млн. рублей, на первые 20 квартир действует скидка в 20%*. Все подробности по телефону 65-00-08 и в офисе компании на ул. Попова, 14 (6-й этаж).
ЖК «Next» строится в центре Архангельска. Эта локация характеризуется развитой социальной инфраструктурой и транспортной доступностью. Рядом расположены гимназия №21 и школа №9, детсад №20 «Земляничка», поликлиника №2, Медицинский колледж, Северный Арктический федеральный университет, Дворец спорта. В шаговой доступности – набережная Северной Двины.
Главной особенностью ЖК «Next» станет использование концепции «Умный дом». Она включает IP-домофонию с интерактивным многофункциональным экраном в каждой квартире и возможностью вывода на него или на мобильный телефон изображения с различных камер видеонаблюдения (холл, лифт, детский клуб, детская площадка). Это позволяет следить за игрой детей во дворе или заранее подсказать гостям место для парковки. В квартирах устанавливаются датчики защиты от дыма и контроля протечек. При их срабатывании сигнал поступит на пульт диспетчера и на мобильное приложение в телефоне владельца. Используются «умные» двухтарифные счетчики отопления, электроэнергии и водоснабжения, которые обеспечат автоматическую подачу сведений в управляющую компанию и личный кабинет владельца квартиры, что позволяет эффективно контролировать платежи за коммунальные услуги. С помощью мобильного приложения можно получать и оплачивать счета от УК, быстро отправить информацию об обнаруженных проблемах в квартире и доме, отзыв о работе сотрудников обслуживающей организации.
ЖК «Next» представляет собой жилой комплекс, из 2-х корпусов переменной этажности в 8, 10 и 11 этажей. Объемно-пространственная композиция проектируемого здания соответствует окружающему контексту существующей и перспективной застройки и решены в увязке с существующей градостроительной средой, построенными ранее зданиями и, их архитектурным и художественным обликом. 1-й этап строительства включает корпус площадью 10,3 тыс. кв. м из 3-х секций в 10-11 этажей на 165 квартир в т.ч. на 1-м этаже. 2-й этап – корпус площадью 15,2 тыс. кв. м 8-10 этажей на 225 квартир. В одной из секций на 1-м этаже располагаются квартиры, остальные три секции 1-го этажа занимают помещения общественного назначения.
Квартиры спроектированы с использованием передовых принципов организации жилого пространства «Разумные метры», которые учитывают образ жизни и особенности современных горожан. В концепции «Разумные метры» нет пространств, которые в дальнейшем нельзя использовать. Соответственно, не нужно платить за «лишние квадраты». Высота потолков чистовой отделке 2,7 м, в каждой квартире есть балконы и лоджии с панорамным остеклением, которые оборудуются освещением и розетками. Входные двери - металлические, толщиной 60 мм, с тепло- и звукоизоляцией, внутренней отделкой полотна и системой взломостойких замков. Все квартиры сдаются с белой отделкой, которая позволяет самостоятельно создать дизайн будущего жилья. Возможен заказ чистовой отделки «под ключ» в трех цветовых решениях «Графит», «Ваниль» и «Шоколад».
ЖК «Next» строится в рамках нового стандарта качества холдинга «Аквилон Инвест» 4Е, который объединил передовые разработки технической лаборатории компании. В основе концепции – четыре принципа: энергоэффективность, экологичность, эргономика и экономия. Стены толщиной 770 мм возводятся по технологии «Теплая керамика». Также применяется новая система утепления контура дома «Термо-S», позволяющая до 40% снизить потребление тепла. Толщина межквартирных стен составляет до 400 мм, перекрытий этажей - 300 мм, что в совокупности обеспечивает высокий уровень шумоизоляции в квартирах и надежную защиту от ударного и воздушного шума. Для остекления окон большого размера с пониженным до 600 мм уровнем подоконников используются многокамерные стеклопакеты с функцией «защита от детей».
Инженерные системы спроектированы с учетом технологий энергосбережения. Автоматизированный тепловой пункт с датчиками температуры, коллекторная разводка системы отопления с поквартирным учетом тепла, современные радиаторы уменьшенной высоты со встроенные терморегуляторами обеспечивают комфортные условия в квартирах. В здании предусмотрена современная система вентиляции с климатическими клапанами в стенах, которые способствуют поглощению шума, а при закрытом окне в квартиру поступает свежий воздух. Доступ на каждый этаж гарантируют малошумные современные лифты, оснащенные высокочастотными датчиками, обеспечивающие плавность хода, и 75% экономию электроэнергии.
В жилом комплексе предусмотрены большие холлы со светопрозрачными входными группами и дизайнерской отделкой, колясочные и помещение для консьержа. В местах общего пользования монтируются датчики движения для включения света, которые позволяют сэкономить 70-80% электрической энергии, затрачиваемой на освещение. В подземном этаже размещается кладовые, доступ к которым обеспечивается на лифте без выхода на улицу. Создаются условия для безбарьерного доступа в парадные и кабины лифтов. Кроме того, на первом этаже разместится полностью оборудованный Детский клуб, который будет передан в собственность жителей.
На придомовой территории выполняется комплексное благоустройство по концепции «Двор без машин», включающее создание игровой зоны с разновозрастными детскими площадками с ярким сертифицированным антитравматическим покрытием; зоны streetworkout с уличными спортивными снарядами и тренажерами; зоны отдыха со скамейками с USB-разъёмами для зарядки гаджетов и Wi-Fi. Во дворе устраиваются велопарковки, безбарьерные прогулочные дорожки, разбиваются цветники, газоны, цветущие кустарники. Территория оборудуется современной дренажной системой по технологии «Двор без луж» и энергосберегающим наружным освещением. Предусмотрена просторная гостевая автомобильная парковка.
Сейчас холдинг «Аквилон Инвест» строит в Архангельске, Северодвинске, Санкт-Петербурге и Москве почти 620 тыс. кв. м общей площади. В июне в Архангельске стартовали продажи двух новых проектов – ЖК «River Park» и ЖК «Art Line». В июле начались продажи квартир в ЖК «ID Морской» в Северодвинске и ЖК «Familia» в столице Поморья. В планах компании - запуск в продажу летом этого года еще двух новых объектов в Архангельске и Санкт-Петербурге.
*Сроки проведения акции с 08.08.2019 по 31.08.2019 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидок, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08. Предложение ограничено количеством квартир. Денежный эквивалент скидки не выплачивается. Застройщик ООО СЗ «Соломбаластрой». Перевод: «NEXT» (Некст) - «следующий». Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, ул. Урицкого. Кадастровый номер земельного участка: 29:22:050515:1459, 29:22:050515:26, 29:22:050515:61 и 29:22:050515:31. Проектная декларация на сайте www.akvilon-invest.ru