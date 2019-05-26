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Офис-менеджер в Архангельске - это вам не секретутка

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, офис-менеджер в Архангельске в среднем получает 26 000 рублей, что на 2 тысячи больше, чем в конце прошлого года - обзор от 23.11.18г.

Коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 48 000 рублей в месяц (45 000 рублей – обзор от 23.11.18), а в Санкт-Петербурге  – 39 000 рублей в месяц.

В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 25 000 рублей, в Сыктывкаре 27 000 рублей и в Петрозаводске -  26 000 рублей в месяц.

Что это за профессия такая -  офис-менеджер?

Её часто путают с профессией секретаря. Но различие между этими специальностями всё-таки есть.

Менеджер данного направления является офисным управленцем или администратором. Он регулирует офисную работу, являясь важным информативным звеном между сотрудниками и начальством, клиентами и сотрудниками и т.д. Чем активнее деятельность той или иной организации, тем больше у нее проблем с ежедневными мелкими организаторскими делами и документацией. Их выполнение и обеспечивает офис-менеджер. Он следит за тем, чтобы все текущие документы, а также приказы начальства были оформлены должным путем.

При этом распоряжения руководящего состава должны быть вовремя донесены до сотрудников фирмы, все жалобы от посетителей должны быть приняты к сведению, а предложения сотрудников доведены до начальства.

Таким образом, делопроизводство, а также коммуникативные связи в компании частично ложатся на плечи офисных менеджеров.

 

05 август 09:05 | : Экономика

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