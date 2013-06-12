Работа курьером в Архангельске - бегунок за сущие копейки

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, курьер в Архангельске в среднем получает 19 000 рублей, что всего на 1 тысячу выше, по сравнению с прошлым годом (18 000 руб., обзор от 02.11.2018г.).
В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 18 000 рублей, в Сыктывкаре 20 000 рублей и в Петрозаводске - 19 000 рублей в месяц.
Коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 35 000 рублей в месяц (34 000руб., обзор от 02.11.2018г.), а в Санкт-Петербурге – 29 000 рублей в месяц.
Впечатления от работы курьером (https://www.proza.ru/2013/06/12/1027)
Работаю курьером больше года. С первого дня и по сей момент работа мне нравится. И объясню, почему:
1. График работы – он превосходен. По теории, часы моей работы с 9 до 18, офис находится недалеко от дома и поэтому, учитывая, что я мать-одиночка и моя дочь ходит в садик, я без труда успеваю после 8 утра отводить её в группу и после 16 часов её забирать. Редко, когда я забираю её после 18 часов.
2. Нагрузка – небольшая: за год работы у меня болели ноги, да и то по моей причине – надевала новую обувь. От ходьбы боли нет. Я развожу документы, и редко, когда их много, что требуется пакет (в основном доки вмещаются в мой небольшой рюкзак). Боли в животе, в спине обнаружены не были.
3. Заработная плата – вполне приличная. Хватает не только на необходимое, но и на многое другое, что просто хочется. В кармане редко лежит меньше 500 рублей. Получается откладывать в месяц пару-тройку тысяч.
4. Условия работы – замечательные: утром прихожу в офис, беру необходимые поездки, и если они располагаются недалеко друг от друга, беру еще другие, какие мне удобны. В день совершаю 6-7 поездок (на момент устройства на работу были 4-5 поездок в день). Конечно, бывают ситуации, когда в середине дня мне звонят и просят съездить куда-то дополнительно, или, наоборот – отменяют поездку. Проезд и телефон оплачиваются организацией.
5. Нюансы работы – ну, куда же без них. Итак, с чем же мне пришлось сталкиваться за этот год:
А. Ошибочный адрес. Давали адрес без телефона, я приезжала на место и узнавала, что адрес юридический, но не фактический. Приходилось звонить своим сотрудникам и узнавать телефон организации. Сами понимаете, на это уходило время и настроение.
Б. Проблемы с документами - давали адрес, чтобы я забрала документы. Приезжала на точку, оказывалось, что документы не готовы и просили подождать. Опять же – потеря времени от 15 минут до часа.
В. Погодные условия. Вот уж действительно, что непредсказуемо. Прогнозы на «Яндекс» фальшивы даже на «сегодняшний день» - приходится, как по старинке, смотреть на закаты и на верхушки деревьев, чтобы понять, ждать ли осадков.
Г. Дороги. О пробках и говорить нечего, все понятно. С работой курьера весьма важным является знание «коротких дорог», к примеру, как доехать от «Медведково» до «Алтуфьево» - две конечные станции метро, которые можно преодолеть на наземном транспорте за 7-10 минут, в то время, как под землей – около 50 минут. Также удобно знать, какие виды транспорта пересекают несколько веток метро (в связи с участившимися ЧС в подземке).
Д. Физиологические нужды. Да, об этом также стоит написать, поскольку сие имеет место быть:
Работа курьера довольно подвижная, но не всегда есть места, где можно справить нужду или покрепиться. Приходится запоминать расположения «Макдональдс» и общественных туалетов (сходить на точках – не всегда возможно, а кустов в Москве уже мало) и планировать заранее, где можно облегчиться. С водой и едой чуть проще – но не настолько. Есть, конечно, равнодушные люди, которым безразлично, что есть и где покупать. Но, если вы экономите финансы, конечно, можно брать из дома, если вам, конечно, не тяжело все это таскать.
Е. Время обеда. Редко, когда курьер выделяет себе свободный час, чаще всего перекус и отдых происходит в движении или в ожидании транспорта.
Ж. Времяпровождение в транспорте и в период ожидания документов. Вот уж здесь я чувствую себя больше счастливым человеком, нежели несчастным. Тут уж можно и почитать, и послушать музыку, поспать, поговорить по телефону, рисовать, сочинять – да что угодно.
З. Многообразие адресов. В связи с тем, что у постоянного курьера бывает много адресов, иногда просто трудно вспоминать не только адреса организации, но и этажи, кабинеты, имена. Поэтому, лучше все записывать. А также фиксировать ежедневные поездки, поскольку именно курьер чаще в курсе того, какие нюансы могут быть меж организациями, какие трудности (в примере с документами) возникают (неправильное заполнение). Иногда и на словах приходится передавать от одних к другим.
Итак, работа курьер неоднозначна. С одной стороны, туда идут те, у кого не получается с другими вакансиями, а с другой стороны, она дает толчок для новых начинании, поскольку на этой должности масса времени, чтобы подумать, проанализировать и что-то понять.
Проанализировав, я поняла, что счастлива. И, благодаря своей работе, я счастлива полностью (у меня есть личная жизнь, семья, друзья, работа и даже деньги).
Не место красит человека. Но только человек может улучшить всё, если он будет…. Счастлив! Счастья Вам!