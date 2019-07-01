Каким будет ЭкоТехноПарк "Шиес"? Инвестор отвечает на вопросы

На протяжении двух месяцев с момента старта рубрики «Вопрос-ответ» на официальном сайте экотехнопарка «Шиес» специалисты компании «Технопарк» отвечают на самые популярные вопросы, поступающие инвестору. Приведем ответы на некоторые из них.
В процессе подготовки отходов к упаковке сначала будет производиться их измельчение, а затем сортировка, или наоборот — сперва отходы рассортируют, а затем измельчат?
Согласно технологической схеме обращения с отходами, разработанной для ЭкоТехноПарка «Шиес», собранные региональным оператором твердые коммунальные отходы будут доставляться в кластер переработки. На входе в кластер отходы проходят радиометрический контроль, после чего направляются на измельчение. Специальный промышленный шредер разделяет общую массу отходов на фрагменты размерного класса 0,15-0,3 м. В процессе измельчения будут также разрываться упаковочные пакеты, в которые отходы обычно упаковывает население.
После измельчения отходы отправляются на сортировку, которая осуществляется на специально разработанном оборудовании и позволяет извлечь из общей массы пригодные для вторичной переработки материалы — стекло, металл, пластик, а также отделить пищевые отходы (органику).
По мнению многих местных жителей, предназначенная для экотехнопарка площадка представляет собой болото и низину, поэтому там ничего нельзя построить. Учтены ли в проекте данные особенности местной почвы и действительно ли объект собираются строить на болоте?
Болото, если говорить научно, представляет собой выход на поверхность ключей, вода которых круглогодично — и зимой, и летом — вызывает заболачивание пониженных элементов рельефа местности. Однако на сегодняшний день наличие болот в районе предполагаемого возведения экотехнопарка не подтверждено. Проведены предварительные исследования, которые свидетельствуют, что на самом деле подтопленная почва, которую местные жители считают болотом, в научном смысле слова болотом не является. Избыточное увлажнение окрестностей станции Шиес связано с развитием в этом регионе глинистых грунтов, формирующих так называемый «глиняный замок». Этот подстилающий почву глинистый слой не позволяет атмосферным осадкам, например, дождевой влаге, уходить в грунт и вызывает ее застой около поверхности земли. Ученые называют это «верховодка». Никаких ключей, никаких выходов грунтовых вод, которые обычно питают болото влагой, на этой части территории нет.
Наличие «верховодки» не препятствует размещению экотехнопарка на выбранной территории, поскольку действующее законодательство прямо предписывает организовывать объекты по обращению с отходами в областях развития «глиняного замка». Такое строение местности дополнительно защитит грунтовые воды от попадания посторонних веществ, хотя система защиты экотехнопарка и без того направит выпавшие на его территорию осадки прямо на станцию фильтрации.
Разумеется, если в районе предполагаемого размещения экотехнопарка будет обнаружено настоящее болото, то есть выходы на поверхность водяных источников, то проект развиваться на этой части территории не будет. Поэтому до того, как начать реализацию проекта, будут проведены масштабные изыскания, которые определят юридическую и техническую возможность размещения здесь экотехнопарка в соответствие с действующим законодательством.