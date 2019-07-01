Здесь можно будет заниматься спортом! Что ждет архангельский мусорный полигон?

В ходе выездного совещания на месте захоронения отходов глава города Игорь Годзиш, руководители профильных направлений администрации Архангельска и предприятия «Спецавтохозяйство» обсудили этапы совместной работы. На рекультивацию полигона, который находится в черте города, можно получить средства по федеральной программе. Для этого в кратчайшие сроки необходимо выполнить изыскания и разработать проект.
По предварительным расчетам, на рекультивацию полигона потребуется семьсот миллионов рублей. Администрация города рассчитывает на финансовую поддержку по проекту «Чистая страна». Но чтобы получить федеральные деньги, необходимо закрыть действующую свалку.
По подсчетам экспертов на архангельском полигоне, который находится непосредственно в черте города, за более чем полвека эксплуатации захоронено 9 млн. тонн отходов. Сейчас он заполнен на 80% от проектной мощности.
- Правительством Архангельской области выделяются денежные средства для проведения первоочередных проектно-изыскательских работ на полигоне ТБО столицы Поморья. По технологии необходимо пробурить специальные скважины и провести исследования, чтобы понять толщину слоев и морфологию отходов на разных участках свалки, наличие свалочного газа. Опираясь на эту информацию, специалисты будут разрабатывать проект рекультивации. Со своей стороны, мы уже провели необходимые работы по подготовке к таким изысканиям, - пояснил и. о. директора ООО «Спецавтохозяйство по уборке города» Евгений Чечерин.
Проект рекультивации каждого полигона – уникален, поэтому точную стоимость комплекса мер по экологическому и экономическому восстановлению земельного участка существующей свалки площадью 281 тыс. кв. метров, можно будет узнать после проектных работ. Приблизительная цифра – порядка 700 млн. рублей.
- В дальнейшем здесь может быть размещен, например, спортивный объект. Уже сейчас необходимо прорабатывать варианты дальнейшего использования территории, - отметил депутат Архангельской городской Думы Сергей Пономарев.
В ходе выездного совещания обсуждался также вопрос размещения на полигоне строительных отходов из Сабетты. Документально подтверждено, что это исключительно строительный мусор, который размещается в специально выделенном для такого рода отходов секторе. Он не представляет какой-либо опасности, а его объем незначителен в масштабах деятельности полигона.
(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)