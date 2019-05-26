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Ипотека: Путин предложил субсидировать первый взнос из бюджета

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по субсидированию гражданам из бюджетных средств первоначального взноса по ипотеке или компенсации процентной ставки. Перечень поручений по вопросам жилищного строительства, включающий данную меру, опубликован на сайте Кремля.

Подобная компенсация, согласно поручению президента, может предоставляться россиянам однократно. Предложения по данному вопросу правительство должно подготовить в срок до 1 сентября 2019 года.

В том же документе Путин дал указание обеспечивать россиян с невысоким уровнем дохода жильем без его передачи в собственность граждан. Такая недвижимость должна оставаться в публичной собственности. До 10 октября 2019 года правительство должно разработать дополнительные механизмы для этого, говорится в документе.

К 2024 году темпы индивидуального жилищного строительства должны превысить 40 млн кв. м вводимой недвижимости в год. Правительство должно обеспечить земельные участки для этого и подготовить планы строительства инфраструктуры.

Перечень поручений по жилищным вопросам утвержден Путиным в целях реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Наряду с мерами по субсидированию ипотеки он включает также разработку требований к архитектурному облику многоквартирных домов и подготовку комплекса мер по развитию индивидуального жилищного строительства.

19 июль 11:32 | : Экономика

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