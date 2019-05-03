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АрхГорДума: К 10-й сессии готовьсь! О бане и не только

В кулуарах Архангельской городской Думы началась интенсивная подготовка к очередной (10-й) сессии. К работе приступили постоянные комиссии.

Так, парламентарии ознакомились с отчетом директора департамента городского хозяйства Владимира Шадрина. В котором речь об итогах прошедшего отопительного сезона и подготовке к тому, что уже не за горами. В ходе обсуждения всплыл вопрос о возобновлении работы общественной бани в поселке Затон… очень актуально в период планового отключения горячего водоснабжения и после наступления осенних холодов. «Фундамент готов, планируем, что с монтажом оборудования начнется и сборка здания. Надеемся, что в новый отопительный сезон баня в поселке заработает», - заверил представителей народа чиновник.

Депутат Сергей Пономарев, известный общественник, имеющий в непарламентской жизни прямое отношение к коммунальному хозяйству областной столицы, волновался по поводу восстановления территорий, попавших в зону раскопок (не археологических, а после аварий на коммунальных сетях): «Аварию устранили, а привести в порядок территорию порою или забывают, или проводят работы очень долго и медленно. Есть ли контроль со стороны администрации за такими действиями организаций?». Его успокоил тот же представитель городской администрации: «На сегодня полное понимание по действующей проблеме есть, есть график плановых ремонтов трасс, контроль осуществляем, в случае нарушений мы выдаем предписания и штрафуем» .

Коммунист Александр Гревцов вспомнил и просто о городских сетях с их глобальным износом. По имеющимся у него цифрам, в текущем году должны заменить 9 км тепловых, 6 км электрических и 2 км водопроводных… а это в масштабах Архангельска как кот начихал. Из пояснений чиновника стало понятным, что таковы инвестиционные планы соответственных ресурсно-снабжающих организаций.

Вопрос завоза дров на островные территории, входящие в юрисдикцию областной столицы, общим решением собравшихся взят под депутатский контроль.

Еще раз напоминаем: 10-я сессия открывается 26 июня в 10.00 утра по известному адресу. Пресса приветствуется.  

21 июнь 11:39 | : Экономика

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