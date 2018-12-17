Фонд капремонта Архангельской области разъясняет собственникам их права

В феврале за разъяснения по вопросам капитального ремонта на личный прием граждан в Фонд капитального ремонта Архангельской области обратились 1461 собственников помещений.
Еще 3222 человека получили консультации по телефону. Такие данные приводит финансовый отдел Фонда, чьи сотрудники работают с собственниками.
Напоминаем, что на личный прием граждан можно обратиться в офис Фонда по адресу г.Архангельск, ул.Урицкого, 1, каб.402/1 ежедневно в течение каждого дня каждой рабочей недели без предварительной записи.
Все обратившиеся в Фонд получили исчерпывающие ответы на свои вопросы. Традиционно они касались начисления взносов, розыска оплат, разъяснений по оплате льгот и по судебным вопросам, когда собственник ранее не платил за капремонт по каким-то своим причинам, а потом, получив судебное решение, намерен вопрос «урегулировать». Обращаем внимание, что Фонд не идет навстречу не платившим собственникам и никому не намерен «прощать» пени. После уплаты все средства и пени зачисляются на счет того дома, на капремонт которого собственник прежде не считал нужным аккумулировать денежные средства.
Также обращаем внимание, что гражданам, имеющим льготы, необходимо оплачивать взносы за капремонт в полном объеме – сумма, положенная им по льготе, возвращается на личный счет. По вопросам расчеты льготы собственникам, достигшим 70 и 80 лет, необходимо обращаться в отделы соцзащиты по месту жительства.
Кроме того, большая часть собственников обращаются в Фонд с вопросами о том, почему они оплатили квитанции, но задолженность все равно имеется. Оплачивать взносы, чтобы они были отражены в новой квитанции, нужно до 20 числа текущего месяца. 25-26 числа каждого месяца финансовый отдел Фонда формирует новые квитанции на оплату, а с учетом того, что платежи могут идти от 3 до 5 дней, а от Почты России – до 10-ти, все, что оплачено после 20-го числа в квитанции не попадает. Однако сразу поступления оплаты это отражается в личном кабинете на сайте Фонда и, соответственно, в следующей квитанции.
Телефон «горячей линии» - (8812) 68-15-25
Также подать обращение можно через форму обратной связи на сайте Фонда: https://fond29.ru/useful-services/send-feedback/
С ответами на часто задаваемые вопросы можно ознакомиться здесь: https://fond29.ru/useful-services/faq/