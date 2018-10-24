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Вымрем же! Харассмент (секс на работе) в Архангельской области пошел на убыль

11 лет назад на то, что им пришлось пережить сексуальные домогательства на работе, жаловались 12% работающих россиян, сегодня эта цифра более чем в 2 раза ниже — 5%. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 3000 представителей экономически активного населения страны. В том числе, и в Архангельской области.

 Никогда не сталкивались с харассментом 89% опрошенных. Приходилось оказываться в такой ситуации каждому двадцатому россиянину (5%). 6% отказались отвечать на вопрос.

 Женщины чаще признаются, что подвергаются сексуальным домогательствам на работе (8 и 3% соответственно). Число жертв харассмента растет с увеличением возраста опрошенных: 4% среди молодежи до 24 лет и 7% среди тех, кто перешагнул 45-летний рубеж.

 Публичное внимание к фактам харассмента, похоже, способствует снижению остроты проблемы. В 2008 году о сексуальных домогательствах говорили 12% опрошенных, в 2014 — 9%, сегодня — 5%. Женщин, ставших жертвами харассмента, 11 лет назад было 18%, в 2014 году — 11%, сегодня — 8%. В силу небольшого профессионального опыта молодежь о харассменте говорит реже, чем более зрелые респонденты. Однако в решении проблемы харассмента обнадеживает тот факт, что именно молодежь сталкивается с домогательствами все реже. За 11 лет число жертв харассмента снизилось в 2,5 раза среди опрошенных до 24 лет (с 10 до 4%) и в 2,6 раза среди респондентов в возрасте 25—34 лет (с 13 до 5%).

15 январь 10:37 | : Экономика

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