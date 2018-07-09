"Без спекуляций". Игорь Орлов объяснил архангельской предприимчивой молодежи за мусор

Тема утилизации отходов на территории Архангельской области продолжает оставаться одной из самых животрепещущих. Кто-то на этом пытается сделать политический капитал, а кто-то просто не понимает, что же строится на юге региона рядом с железнодорожной станцией Шиес, что в Ленском районе. Ситуацию взялся прояснить губернатор Орлов на встрече с участниками программы «Ты - предприниматель», ориентированной на молодое поколение. Им жить… им и решать.
Игорь Анатольевич сказал буквально следующее:
– Тема состоит из двух частей. Во-первых, мы говорим об экологии. Сегодня регион очень предметно и серьезно отрабатывает комплексное решение по переработке мусора. Есть очевидная задача, которую должна решать любая система – будь то завод, который утилизирует свои отходы или человек, выбрасывающий мусор из своей квартиры, – обеспечить экологичную утилизацию этого мусора. Для этого существуют самые современные технологии и этим занимается государство в целом. Есть федеральный закон, программы, документы, которые призваны системно решать эту задачу.
А вторая часть вопроса – это инвестиции. Что касается юга нашей области, в частности, станции Шиес и Нименьги в Онежском районе, то нам предложили участвовать в общефедеральном проекте, который решает задачи по утилизации. На что мы сказали: если речь идет об инвестиционной составляющей, создании в регионе новых рабочих мест, о плюсах, которые принесут пользу региону, то мы готовы рассматривать этот проект.
Коллеги, с которыми мы вели переговоры по этой теме и которые, кстати, собираются стать федеральными операторами, обязаны в соответствии с нашими правилами представить нам соответствующий инвестиционный проект.
В районе Шиеса, как и в целом в стране, сегодня пока изучается возможность, прорабатывается логистическая схема для возможной реализации такого проекта.
Правительство Архангельской области и надзорные органы внимательно следят за ходом этих предварительных работ – любое нарушение законодательства повлечет соответствующую жесткую реакцию.
На следующей неделе нам будут готовы представить инвестиционный проект, который определит, что будет построено в Шиесе и с какими параметрами. Мы рассчитываем его получить, провести все необходимые процедуры, связанные с проектом, оценить его с точки зрения интересов жителей региона, возможных позитивных и негативных последствий. И только лишь после этого, в соответствии с действующим законодательством, принять решение о возможности его реализации.
Приоритетом любой власти должны являться интересы и благополучие жителей региона. Исходя именно из этого, нами и будут приниматься те или иные решения. Других вариантов не существует.
Вокруг этой темы есть некий элемент спекуляций, зарабатывания политических очков, но у нас достаточно открытое общество, которое позволяет людям высказываться открыто – если это, конечно, находится в рамках закона. Вокруг проекта сформировалось немало вранья, поэтому я жестко потребовал от инициаторов проекта представить все результаты проведенных исследований, которые на следующей неделе будут представлены всем участникам процесса. Это – открытая процедура, которую обязательно предстоит пройти, – сказал в заключение губернатор Игорь Орлов.