САФУ открыл рот на архангельскую "Рыбку". Не подавится?

У знаменитого архангельского техникума, известного в народе как «Рыбка», где обучают специалистов среднего звена для работы в рыбной промышленности, начались большие проблемы с финансированием.
Мурманский государственный технический университет, в чью структуру входила «Рыбка», приостановил финансирование.
Сразу начались проблемы подключением отопления… студенты теперь питаются за свой счет.
И тут подсуетился… впрочем, слово изданию «Регион 29»:
По словам начальника техникума Сергея Перетягина, сейчас ситуация стабилизировалась. Вопрос с отоплением удалось решить.
— Мы запустили отопление в конце прошлой недели. Ситуация находится на контроле губернатора Архангельской области, — пояснил Сергей Перетягин.
Бесплатным питанием школьников весь сентябрь обеспечивали благодаря спонсорской помощи, которую учреждению оказали рыбопромышленные предприятия региона. Однако задолженность у техникума по-прежнему высокая — она составляет более трёх миллионов рублей.
Руководство Мурманского государственного технического университета, по словам Сергея Перетягина, пока не даёт конкретных ответов на возникшие вопросы. И сейчас рассматривается возможность присоединения техникума к Северному Арктическому федеральному университету.
— Да, на самом деле рассматривается вариант с присоединением к САФУ. Мы общались с Еленой Кудряшовой (ректор САФУ), но пока рано говорить о каких-то конкретных действиях, — отметил начальник техникума.
Между тем, наблюдатели сомневаются – потянет ли САФУ в его сегодняшнем положении еще одну структуру… когда не может оплатить собственные коммунальный долги.
Напомним, «Рыбка» выпускает представителей таких рабочих специальностей, как: матрос, боцман, моторист, обработчик рыбы, судовой электрик, электрогазосварщик, токарь, повар-пекарь, машинист рефрижераторной установки.