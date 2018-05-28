Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

САФУ открыл рот на архангельскую "Рыбку". Не подавится?

У знаменитого архангельского техникума, известного в народе как «Рыбка», где обучают специалистов среднего звена для работы в рыбной промышленности, начались большие проблемы с финансированием.

Мурманский государственный технический университет, в чью структуру входила «Рыбка», приостановил финансирование.

Сразу начались проблемы подключением отопления… студенты теперь питаются за свой счет.

И тут подсуетился… впрочем, слово изданию «Регион 29»:

По словам начальника техникума Сергея Перетягина, сейчас ситуация стабилизировалась. Вопрос с отоплением удалось решить.

— Мы запустили отопление в конце прошлой недели. Ситуация находится на контроле губернатора Архангельской области, — пояснил Сергей Перетягин.

Бесплатным питанием школьников весь сентябрь обеспечивали благодаря спонсорской помощи, которую учреждению оказали рыбопромышленные предприятия региона. Однако задолженность у техникума по-прежнему высокая — она составляет более трёх миллионов рублей.

Руководство Мурманского государственного технического университета, по словам Сергея Перетягина, пока не даёт конкретных ответов на возникшие вопросы. И сейчас рассматривается возможность присоединения техникума к Северному Арктическому федеральному университету.

— Да, на самом деле рассматривается вариант с присоединением к САФУ. Мы общались с Еленой Кудряшовой (ректор САФУ), но пока рано говорить о каких-то конкретных действиях, — отметил начальник техникума.

Между тем, наблюдатели сомневаются – потянет ли САФУ в его сегодняшнем положении еще одну структуру… когда не может оплатить собственные коммунальный долги.

Напомним, «Рыбка» выпускает представителей таких рабочих специальностей, как: матрос, боцман, моторист, обработчик рыбы, судовой электрик, электрогазосварщик, токарь, повар-пекарь, машинист рефрижераторной установки.  

03 октябрь 12:44 | : Экономика

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Ночной скандал в здании Архангельского облСобрания: Главный общественник региона "плюет" на журналистов
Реквием по медведю и борщевику. "Сказки бабушки Галины", выпуск 40
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Октябрь 2018 (30)
Сентябрь 2018 (242)
Август 2018 (260)
Июль 2018 (235)
Июнь 2018 (273)
Май 2018 (244)


Деньги


все материалы
«    Октябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20