САФУ опять трясут прокуроры. А студенты мерзнут

Как стало известно по многочисленным жалобам, тысячи студентов и преподавателей замерзают в учебных корпусах и общежитиях. Здания САФУ до сих пор не подключены к теплоснабжению. И это совсем не тот случай, что на Комсомольской, 45, где маргиналы скрутили вентили и понесли их в цветмет. Виновато университетское начальство, допустившее задолжность.
Как сообщают телевизионщики «Поморья», некоторые институты вынуждены сокращать время занятий. Студентам разрешают сидеть на лекциях в тёплой одежде. В общежитиях от холода спасаются обогревателями.
Юлия Бубновская, старший помощник прокурора Архангельской области по взаимодействию со СМИ:
– Предварительно, по имеющейся информации, причиной отсутствия теплоснабжения является задолженность университета за ранее поставленные коммунальные услуги. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, а виновные привлечены к установленной законом ответственности.
Ректорат САФУ пока отмалчивается. Наверное, занято очередной чисткой преподавателей пенсионного возраста.
Пока же в соцсетях все чаще и тверже звучит мнение, что объединение архангельских вузов в один большой было фатальной ошибкой…