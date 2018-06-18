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И здесь мы отстаем. Сколько зарабатывает архитектор в Архангельске?

По данным сервиса высокооплачиваемой работы Superjob, архитектор в Архангельске городе в среднем получает 38 000 рублей, когда его московский коллега может рассчитывать в среднем на заработок в 70 000 рублей в месяц.

Ниже зарплата у представителя этой профессии из Архангельска и по сравнению с Ленинградской областью, где архитектор получает 48 000 рублей.

Также архангельский архитектор немного проигрывает на фоне аналогичных специалистов из Петрозаводска, где зарплата подобного работника в среднем составляет 39 000 рублей в месяц и Сыктывкара – 40 000 рублей в месяц.

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20 сентябрь 08:26 | : Экономика

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